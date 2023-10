Elisabetta Canalis, nulla addosso: così si vede tutto

La showgirl sassarese è sempre uno spettacolo e sui social si supera con una foto quasi vietata ai minori: bollentissima Elisabetta Canalis

Da ormai tanti anni è una vera beniamina del pubblico televisivo e non solo. Ma Elisabetta Canalis ne ha fatta di strada sin dai suoi esordi sul bancone di ‘Striscia la Notizia’ nel 1999 ed è oggi ritenuta una delle donne più sexy e talentuose nel mondo dello spettacolo.

Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, la scelse tra tante per assumere il ruolo di velina mora al fianco della bionda Maddalena Corvaglia fino all’estate 2002. Esattamente un anno dopo la Canalis lasciò di stucco l’Italia intera acconsentendo ad un calendario sexy per la rivista ‘Max’: delle pose che, ancora oggi, mandano al manicomio milioni di italiani. Nel 2006 sostituì nella sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs’ Michelle Hunziker, al fianco del comico Fabio De Luigi.

Nello stesso anno fu selezionata come una delle protagoniste di ‘Natale a New York’, cinepanettone di grande successo con Christian De Sica, Massimo Ghini e Alessandro Siani. Proprio l’attore campano la volle a tutti i costi come coprotagonista del suo secondo film, una commedia romantica intitolata ‘La Seconda volta non si scorda mai’ uscita nelle sale nell’autunno 2008.

Elisabetta è stata a lungo uno dei volti di ‘Carabinieri’, fiction di enorme successo andata in onda per diversi anni su Canale 5. L’ex velina ha poi visto crescere in maniera esponenziale il suo già grande successo pure sul web. I social network la venerano come una regina ed in particolar modo Instagram, dove ha una fan base molto folta e affezionata che conta 3,5 milioni di seguaci.

Mai così piccante: Elisabetta Canalis mostra tutto

La vita sentimentale della Canalis è stata costellata di amori chiacchieratissimi. Da Bobo Vieri che nei primi anni del duemila conquistò la superba Elisabetta fino al divo di Hollywood George Clooney che per qualche mese – nel 2010 – entrò nelle grazie dell’ex velina.

Dal 2014 alla primavera del 2023 è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri da cui nel 2015 ha avuto la sua prima figlia: Skyler Eva. Su Instagram nelle scorse ore Elisabetta Canalis ha deciso di sconvolgere l’Italia intera con una serie di foto a dir poco esagerata. La showgirl sarda è più piccante che mai, praticamente nuda soltanto ricoperta da calze e una maglietta aderente e straordinariamente trasparente.

Le forme esplosive sono lì, a portata di sguardo per i milioni di ammiratori rimasti letteralmente estasiati dalla posa plastica dell’ex velina. Un corpo statuario che sembra quello di oltre vent’anni fa: il tempo con Elisabetta è stato clemente, preservando una delle bellezze più amate da sempre dagli italiani.