Il selfie è rovente: Sabrina Salerno lascia tutti di sasso

Sabrina Salerno torna a dettare legge su Instagram, questa volta col cambio di stagione che sembra inevitabile ma allo stesso tempo sensuale

La conduttrice e attrice è sempre al centro dell’attenzione, i fan sanno bene come c’è un concentrato di erotismo da attuare in ogni momento dell’anno. E dà quasi il segnale di fine all’estate prolungata con un ultimo selfie.

Le temperature si sono decisamente rinfrescate negli ultimi giorni, ma Sabrina Salerno vuole alzare quanto meno l’animo dei fan. E lo fa sempre con quella sensualità ormai ben conosciuta dagli italiani, che da anni la seguono con grande trasporto e sentimento.

Del resto, una figura come quella di Sabrina Salerno è difficile da dimenticare. Negli anni Ottanta ha iniziato una carriera che la vede ancora oggi protagonista, anche con modalità diverse. Se prima si attendeva una sua partecipazione in tv come un evento da non perdere per nulla al mondo, ora c’è il web che dà direttamente il borsino delle star.

I fan seguono sempre con grande attenzione il profilo della showgirl, una delle poche donne dello spettacolo italiano capace di saper fare tutto. Sa ballare, cantare, e condurre una trasmissione, nonché essere una figura piacevole anche come concorrente nei game show o come opinionista, c’è l’imbarazzo della scelta. Proprio per questo ha sempre più follower, e l’ultimo scatto conferma le sensazioni: l’autunno è in piena rigidità, Sabrina Salerno aiuta a tirarsi su.

Salerno, look autunnale che piace

È uno scatto che diventa subito virale, non si fa fatica a crederlo. Lo sguardo magnetico della showgirl rappresenta una sorta di ancora di salvezza guardando il maltempo che attraversa tante regioni di Italia, una specie di conforto seppur telematico. Che conquista e scalda sempre più un pubblico maschile che attraversa gli anni e anche le generazioni, Sabrina Salerno mette d’accordo padri e figli.

Chi è cresciuto negli anni Ottanta ha visto crescere letteralmente Sabrina Salerno, dai primi film realizzati in epoca di commedia all’italiana a basso contenuto ironico, passando poi per programmi e trasmissioni musicali. Il tempo sembra non essersi fermato, con questi primi piani conferma come c’è un segreto di bellezza non indifferente. Puntando così a diventare anche un modello per le donne sul web, è una donna che non ha paura di esporsi e di condividere ogni tipo di esperienza, facendo spesso da supporto a quanti la seguono.