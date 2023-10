Affare ‘prenotato’: il Milan batte tutte le big europee

In ottica calciomercato, il club di Gerry Cardinale è pronto a fare impazzire di gioia i tifosi del Milan: il gioiello è già stato prenotato

I pensieri del Milan di Gerry Cardinale si rivolgono, inevitabilmente e con largo anticipo, verso la prossima sessione di calciomercato. La rosa a disposizione di Stefano Pioli è certamente più completa rispetto a quella della passata stagione, soprattutto in ruoli nei quali i rossoneri hanno fatto sempre fatica in passato.

Pulisic nel ruolo di ala destra, Reijnders a dare grande qualità alla mediana rossonera con Loftus-Cheek a offrire fisicità e dinamismo tanto in fase difensiva quanto nell’offendere. Il Milan è cambiato, passando ad un più malleabile 4-3-3 rispetto al 4-2-3-1 che regalò l’ultimo Scudetto alla squadra di Stefano Pioli. Restano, però, alcune criticità che la dirigenza sta analizzando da tempo e sulle quale è pronta a porre più di una pezza. In difesa resta sempre viva l’idea di acquistare un degno vice Theo Hernandez con il sogno che si chiama Juan Miranda.

Potrebbe arrivare anche un nuovo centrale tra gennaio e giugno, in sostituzione di Simon Kjaer che probabilmente lascerà a parametro zero. Ma è in attacco che il patron del ‘Diavolo’ ha intenzione di far esplodere di gioia i tifosi del Milan, con un colpo davvero importante in vista del 2024. Si è parlato a lungo della necessità ormai evidente per Pioli di avere a disposizione un centravanti affidabile, prolifico sotto porta e che sia in grado di non far rimpiangere Olivier Giroud.

Capolavoro di Furlani e Moncada: ecco il nuovo bomber del Milan

Mehdi Taremi pareva essere il profilo ideale, tracciato lo scorso agosto, annusato, assaporato e poi visto sfumare in nome di un mancato accordo economico con la punta iraniana. Alla fine è arrivato Luka Jovic che pare essere già stato bocciato, sia per le precarie condizioni fisiche che per un’incisività praticamente nulla lì davanti.

La strategia di Furlani e Moncada è stata tenuta nascosta fino a qualche settimana fa, quando è venuto a galla quello che probabilmente sarà la sorpresa per il 2024 in attacco.

Il Milan vuole a tutti i costi Jonathan David, attaccante canadese del Lille con il quale sta ormai da anni segnando a raffica: la sua valutazione oscilla tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Il club francese per il momento ha un contratto firmato dall’attaccante fino al 30 giugno 2025: la dirigenza di Via Aldo Rossi tenterà un primo approccio per gennaio, ma sarà molto complicato pensare di chiudere.

Più probabile un trasferimento a giugno, nonostante la concorrenza sia destinata ad aumentare il Milan è stavolta ben sicuro delle carte giocate. Perchè con l’entourage del calciatore qualche chiacchierata c’è già stata e soprattutto col Lille i vertici rossoneri ne hanno già parlato. Pare quindi possa essere solo questione di tempo ma Jonathan David non è mai stato tanto vicino a vestire la maglia del Milan: con buona pace delle altre società interessate al gioiello 23enne.