Infortunio strano, la big d’Europa perde pezzi: le sue condizioni

Non finiscono i problemi per le big d’Europa: un infortunio davvero bizzarro per il top player, ecco le sue condizioni

Le tante gare ravvicinate hanno messo le big d’Europa in forte emergenza. Ancora una tegola per uno dei migliori club del mondo, che dovrà perdere uno dei suoi migliori calciatori per un infortunio alquanto bizzarro. Ecco quello che è successo durante l’ultima sfida di campionato: le sue condizioni.

Tante squadre devono fare i conti con una lunga lista degli infortunati: dalla Serie A alla Premier League passando per gli altri campionati più importanti d’Europa. In tanti hanno denunciato la vicinanza di tante gare tra i vari impegni di campionato ed europei senza dimenticare quelli valide per le Nazionali. Un momento decisivo già ad inizio stagione con i top player che sono chiamati ad un tour de force davvero decisivo.

Infortunio big, fuori quasi un mese: la verità

Come svelato dal quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco dovrà perdere per qualche periodo il centrocampista Leon Goretzka per la rottura di un dito. Tutto è avvenuto durante la sfida di ieri contro il Mainz, mettendo anche a segno un gol. Subito si è sottoposto ad una piccola operazione in una clinica privata con il gesso al braccio sinistro: per lui si ipotizzano tre settimane di stop con la speranza di rientrare in campo per la sfida del 4 novembre con il Borussia Dortmund.