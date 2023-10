Serie A: infortunio grave, stagione finita

Un club di Serie A trema per l’infortunio del giocatore. E in queste ultime ore sono stati anticipati i tempi di recupero del calciatore.

C’è preoccupazione per le condizioni di un calciatore dopo l’infortunio registrato nelle scorse ore. Si parla di una stagione finita, ma ad oggi non si hanno certezze sul suo infortunio e si attendono i controlli medici previsti in giornata.

Ma l’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sull’infortunio del giocatore e sugli eventuali tempi di recupero da questa ennesima tegola. Naturalmente per avere delle certezze bisognerà aspettare le prossime ore.

Infortunio grave: ecco quante partite salta

L’infortunio rimediato dal giocatore è sicuramente molto più grave del previsto e saranno valutate le sue condizioni nelle prossime ore per avere delle certezze molto più chiare. Di certo le sensazioni che si hanno avute dal campo non sono quelle positive e a questo punto non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Di certo si tratta dell’ennesima tegola in una stagione assolutamente sfortunata.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, l’ipotesi principale per Schuurs è quella del crociato rotto e, quindi, per lui la stagione sembra essere ormai finita. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata dai controlli, ma il rischio è quello di una nuova tegola per Juric. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche da parte dei granata.

Non è da escludere un intervento sul mercato per consentire a Juric di avere un difensore in più. Le scelte, però, saranno fatte solamente dopo le solite valutazioni sull’infortunio di Schuurs che, come detto in precedenza, rischia di essere molto grave.

Infortunio Schuurs: stagione finita

La stagione per Schuurs rischia di essere finita se sarà confermato la rottura del crociato. Naturalmente sono in corso tutte le valutazioni del caso e le certezze arriveranno solamente dopo gli esami strumentali. Non ci resta a questo punto che aspettare per capire meglio i tempi di recupero del difensore.

Solo successivamente saranno fatte tutte le riflessioni per capire se intervenire sul calciomercato con gli svincolati oppure aspettare gennaio e capire come muoversi.