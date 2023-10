Juve, che colpo in Serie A: arriva in prestito

La Juventus è vicina a mettere a segno un colpaccio per gennaio. Un giocatore che può fare la differenza nella rosa di Massimiliano Allegri

Dopo le difficoltà incontrate in estate per arrivare agli obiettivi di mercato, Cristiano Giuntoli si sta muovendo per aggiungere qualcosa nella sessione invernale. In particolar modo serve un centrocampista di qualità e quantità.

La Juventus è di fronte ad un’impellente necessità di operare sul mercato. La scorsa estate le operazioni condotto dal neo direttore Giuntoli sono state poche e finalizzate per lo più a ringiovanire la rosa. Sono tornati alla base McKennie e Cambiaso ed è stato acquistato Weah al posto di Cuadrado. Chiaramente i tifosi si attendevano qualcosa in più, ma il mancato piazzamento nelle coppe europee (dopo la squalifica) ha ridimensionato tutto. Allegri ha dovuto fare di necessità virtù in questo avvio, soprattutto a centrocampo.

Le squalifiche di Pogba e Fagioli complicano però di gran lunga il compito del tecnico toscano. Il primo ha subito una squalifica per doping e vede la propria carriera a rischio, il secondo è invece coinvolto nel caso scommesse che sta imperversando nel calcio italiano e dovrà stare fermo per 7 mesi (pena patteggiata). A questo punto urge correre ai ripari per quanto concerne il centrocampo e il nome giusto è già sul taccuino di Giuntoli.

Juventus, l’obiettivo numero uno per gennaio è Samardzic: si tratta per un prestito con obbligo di riscatto

La scorsa estate sembrava cosa fatta il trasferimento di Samardzic all’Inter. Un colpo che doveva sistemare la mediana nerazzurra e rappresentare un’ottima alternativa a Calhanoglu e Mkhitaryan. Il problema è che dopo aver pattuito il prezzo con l’Udinese (circa 25 milioni tra prestito, riscatto e bonus) ci sono stati problemi con l’entourage del ragazzo.

La famiglia del giocatore tedesco (di origine serba) ha alzato la posta e alla fine la trattativa con Marotta e Ausilio è saltata. Il classe 2002 aveva già disputato le visite mediche ma è dovuto tornare all’Udinese. In questo avvio di campionato è stato reintegrato in rosa ma di certo la testa è già da un’altra parte. Su di lui c’è un forte interessamento della Juve che ha fiutato l’affare e viste le necessità della rosa ha deciso di affondare il colpo.

Giuntoli vorrebbe prelevarlo già a gennaio, dilazionando poi il pagamento a giugno. Un prestito oneroso, sulla base di un paio di milioni di euro, e un obbligo (condizionato alle presenze e al rendimento) in estate, sulla base di circa 20 milioni. Allegri potrà costruire su di lui il futuro della propria mediana, aumentando sia in qualità che in quantità.

