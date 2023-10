Inter, pioggia di milioni per Zhang: ceduto il top player

Il club nerazzurro è tornato dalla sosta nel migliore dei modi. Dopo la vittoria in campionato si rincorrono intanto i rumors di calciomercato.

Un primo tempo molto sofferto e una ripresa dove i nerazzurri hanno dilagato. Complice anche l’infortunio di Schuurs che ha inevitabilmente condizionato il match. Nella nona giornata di campionato l’Inter ha vinto 3 a 0 a Torino ed ha ottenuto punti preziosi nella lotta al campionato, un bel modo di riscattarsi dopo gli ultimi risultati deludenti.

Dopo due anni dove – per poco o nettamente – l’Inter ha mancato l’obiettivo scudetto, Marotta è stato chiaro. Lo scudetto è la priorità ed è un obiettivo che i nerazzurri non possono mancare. La seconda stella è l’obiettivo stagionale della formazione nerazzurra ed un ulteriore delusione scudetto sarebbe un autentico fallimento per i nerazzurri. Intanto oltre a questo incombono i rumors di mercato e – uno in particolare – spaventa i nerazzurri.

Come dimostrato nelle ultime sessioni l’Inter necessita quasi sempre di sacrificare un big. Marotta ne ha parlato recentemente in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: la società ha bisogno di sacrificare almeno un top in ogni sessione di mercato e anche per questo la società sta facendo determinate valutazioni. Da Barella a Bastoni sono tanti i calciatori in bilico e l’Inter sta lavorando per blindare tutti i suoi big. Nelle ultime ore un nuovo rumors fa tremare i tifosi nerazzurri.

Inter, assalto dalla Premier al big

Uno degli uomini più importanti della formazione nerazzurra è il laterale Federico Dimarco. Il club sta lavorando da settimane con il calciatore per rinnovargli il contratto e adeguarlo notevolmente: si passerebbe dagli attuali 1.5 a quasi 4 milioni di euro e Federico sta molto bene a Milano. Il ragazzo è di fede interista e vive con tutta la sua famiglia a Milano, ma nelle ultime ore sul calciatore c’è il Newcastle di Howe. I Magpies sono ormai una realtà internazionale e hanno già pescato in Italia la scorsa estate, acquistando Tonali dal Milan. Ora il Newcastle vuole Dimarco.

Il laterale mancino ha acquistato sempre più appeal non solo in serie A ma anche in campo internazionale e il Newcastle sarebbe pronto a offrire 40 milioni di euro per il suo cartellino. Difficile convincere l’Inter a liberarsi del calciatore, e il club inglese potrebbe convincere il club milanese solo con una mega offerta. Al momento Dimarco è un elemento chiave della formazione di Inzaghi, ma una grossa offerta potrebbe far vacillare i nerazzurri e i tifosi ora tremano.