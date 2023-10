Talpa nello spogliatoio, allenatore furioso: la decisione a sorpresa

Una situazione davvero caotica quella nata dopo l’arrivo del nuovo allenatore italiano: ecco quello che è successo nella giornata di oggi

Un colpo di scena incredibile quello che è avvenuto nella seduta di allenatore del club: l’allenatore italiano ha preso una decisione dopo aver cercato di scoprire il nome della talpa. Ecco com’è andata a finire, la verità sull’annuncio definitivo. Ore frenetiche con la sua scelta insolita prima della seduta di allenamento odierna.

Fabio Grosso e Pippo Inzaghi sono tornati ad essere protagonisti sulle panchine di due compagini importanti. L’ex terzino di Palermo ed Inter è volato in Francia sposando il progetto del Lione, mentre l’ex Milan si è seduto su quella della Salernitana dopo l’esonero di Paulo Sousa. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione davvero incredibile sulla decisione a sorpresa presa dall’allenatore italiano.

Talpa spogliatoio, la decisione: ecco cos’ha fatto nella seduta di oggi

Tutto è cambiato in poco tempo accettando il progetto del Lione, club prestigioso francese che ha conosciuto già da calciatore. Le cose non stanno andando nel verso giusto con l’ultima posizione in classifica: la verità svelata proprio nelle ultime ore.

Una situazione davvero drammatica per Fabio Grosso che ha sposato il progetto del Lione soltanto diverse settimane fa. Al momento la compagine francese si trova in ultima posizione a quota 3 punti, ma ci sarebbe così una talpa nello spogliatoio. Alla guida del Lione ha collezionato già tre sconfitte in quattro partite, ma c’è qualcosa di più grave. L’ex calciatore della Nazionale francese, Jerome Rothen, ha rivelato ai microfoni di RMC Sport che nessuno lo sopporta come allenatore: “Molti giocatri esperti hann detto che Grosso è il peggior allenatore avuto nelle loro carriere”.

Dichiarazioni pesanti dell’ex giocatore Blues e così il tecnico ha chiuso la squadra negli spogliatoi per circa mezz’ora: il nome della talpa non è uscito e così Fabio Grosso ha deciso di annullare la seduta di allenamento. La società è al fianco dell’allenatore italiano, che ha vestito la maglia del Lione anche da calciatore dopo esser stato protagonista a Berlino come campione del Mondo.