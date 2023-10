Italia, rivoluzione in società: ecco chi sono i nuovi investitori

L’ennesima possibile rivoluzione nel mondo del calcio italiano: cambia tutto, erano già presenti allo stadio. Ecco chi sono, tutta la verità

Un possibile cambiamento nell’organigramma societario con la possibile entrata di nuovi investitori, pronti a scommettere sulla fattibilità del progetto del club italiano. La notizia è apparsa già qualche ora fa, ma potrebbe così concretizzarsi l’affare: ecco di chi si tratta.

Il calcio italiano sta attraversando un momento così delicato come in altre parti d’Europa. Già a fine agosto erano presenti potenziali investitori da Singapore, mentre ora sono arrivati una coppia di fratelli dalla Danimarca per conoscere da vicino le dinamiche del progetto. Una rivoluzione totale all’interno della società con la presunta entrata del gruppo di investitori: l’affare potrebbe chiudersi già a breve, ecco la verità venuta a galla nelle ultime ore.

Italia, già presenti allo stadio: pronti a subentrare come gruppo di investitori

Una possibile entrata fin da subito con l’obiettivo di riportare in alto la Sampdoria. Finalmente è tornato il sereno anche per Andrea Pirlo, che è riuscito a conquistare una vittoria nell’ultima sfida di Serie B. I blucerchiati cercheranno di risalire la china, ma allo stesso tempo la società sta lavorando per l’immediato presente e futuro.

La Sampdoria potrebbe così cambiare ancora una volta pelle. In occasione dell’ultima sfida di campionato, erano presenti due presunti nuovi investitori per il club blucerchiati. I fratelli danesi Reedtz, Alexander e Christoffer, sono stati a Genova da venerdì a domenica: i due potrebbero così prendere le redini della società ligure come gruppo di investitori con un’intesa continuo con Matteo Manfredi, che ha collaborato per anni con il mondo della finanza. Hanno conosciuto da vicino anche l’allenatore Andrea Pirlo pranzando con lui sulla Riviera di Levante.

Un nuovo spunto per il futuro nel mondo del calcio per i fratelli Reedtz, che così sono stati protagonisti con la Football Radar con le vari sedi a Londra, Liverpool e Plovdiv. Già hanno investito nel mondo del calcio con diversi club, come quello del Notts County portandolo in League 2. Come svelato da Telenord, già in passato un gruppo danese aveva mosso un grande interesse prima dell’insediamento di Manfredi e Radrizzani per la Sampdoria. Ora potrebbe cambiare tutto con un nuovo gruppo di investitori pronti a riportare in alto il club blucerchiato, l’affare potrebbe concretizzarsi in tempi brevi.