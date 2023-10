Allarme Inter: derby clamoroso

Scatta l’allarme in casa Inter sul fronte calciomercato, in vista della prossima sessione estiva: clamoroso derby per il big nerazzurro

Quando sta bene fisicamente e mentalmente, l’Inter non ha rivali in Serie A. Simone Inzaghi ha a disposizione una rosa forte e ben attrezzata in tutti i reparti, anche se in quello offensivo al momento la coperta è un po’ corta e Alexis Sanchez non dà più le garanzie di un tempo.

Ad ogni modo, è giusto considerare la ‘Beneamata’ come la vera favorita per la conquista dello Scudetto. Allo stesso tempo i nerazzurri non danno la sensazione di poter dominare il campionato stile Napoli nella passata stagione. Di passi falsi ce ne sono già stati e ce ne saranno ancora, ma nel complesso il club meneghino ha qualcosa in più rispetto al Milan, alla Juventus e ai campioni d’Italia in carica.

Come sempre sarà il campo ad emettere le sentenze definitive. Parallelamente, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta non smette di lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato, difatti non è da escludere che la società meneghina regali un nuovo rinforzo ad Inzaghi nel mese di gennaio.

Molto dipenderà, ovviamente, dalle occasioni che si presenteranno in quel periodo. Non dimentichiamo che l’Inter deve ancora fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice dal punto di vista finanziario. Ragion per cui le spese vanno necessariamente centellinate e aggiungiamo che ogni tanto qualche sacrificio serve per far quadrare i conti.

Nella truppa guidata da Inzaghi c’è più di una pedina che attira l’interesse delle big d’Europa. Ormai in Serie A nessuno può essere considerato incedibile, poiché dall’estero potrebbe giungere sul tavolo delle proposte da capogiro economicamente parlando.

Calciomercato Inter, derby pazzesco per il big nerazzurro: può volare in Premier

Il riferimento è soprattutto a Premier League e Arabia Saudita, ossia le protagoniste dell’ultima sessione estiva dei trasferimenti. Proprio in Inghilterra potrebbe proseguire la carriera di Alessandro Bastoni nel 2024. Come noto, il difensore centrale di Casalmaggiore piace non poco al Manchester City di Pep Guardiola, che lo segue da tempo.

Ma i ‘Citizens’ non rappresentano l’unico club inglese che potrebbe convincersi a tentare l’assalto all’ex Atalanta in futuro. Difatti, anche il Manchester United ci starebbe facendo un pensierino. Sarebbe un derby di mercato dalle proporzioni gigantesche, per strappare all’Inter uno dei titolarissimi all’interno dello scacchiere di Inzaghi.

Il club nerazzurro, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del talento di Bastoni, però di fronte ad un’offerta da almeno 60-70 milioni di euro presumibilmente direbbe sì. E la cifra in argomento è abbastanza fattibile per le compagini di Manchester, perciò è bene aspettarsi di tutto.

