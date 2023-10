Che spettacolo la Panicucci: Capri ai suoi piedi

Federica Panicucci continua a stupire sempre di più nel mondo dei social network. Gli scatti che posta con frequenza vengono apprezzati sempre di più dal pubblico.

Il tempo non sembra mai passare per Federica Panicucci, che continua ad ammaliare tutto il pubblico che la segue sui social. I contenuti che carica nel quotidiano, come prevedibile, lasciano poco spazio all’immaginazione.

Dopo le prime apparizioni nel mondo della televisione, il successo definitivo arriva nel 1993 per Federica, grazie al ‘Festivalbar’ che conduce per due anni. Nel corso degli anni, inoltre, ha condotto svariati programmi come ‘Affari di cuore’, ‘Batticuore’ e ‘Scherzi d’amore’, che le portano maggiore visibilità.

Sentimentalmente è stata legata con il produttore discografico Mario Fargetta, che ha sposato nel 2006. La coppia ha dato alla luce due bambini, Sofia e Mattia, nati rispettivamente nel 2005 e 2007. Dopo nove anni di matrimonio i due hanno comunicato la separazione, con la conduttrice che oggi ha ritrovato la felicità con l’imprenditore Marco Bacini, con cui diventa anche socia in affari per il brand ‘Let’s Bubble’. Oggi Federica è anche attivissima sul web, dove condivide scatti dall’alto tasso di sensualità ed eleganza. Scatti spesso super sexy. Non a caso il suo profilo Instagram ha raggiunto il milione di follower.

Federica Panicucci è mozzafiato, lo scatto è rovente: fan in delirio

Questo dimostra quanto si sia fatta apprezzare dal pubblico nel corso degli anni, che non perde occasione nel seguirla anche al di fuori delle telecamere. Il merito va ovviamente anche ad una bellezza travolgente, che non sembra tramontare con il passare degli anni. Federica Panicucci, infatti, non perde occasione nel mettere in mostra tutta la propria eleganza, con degli scatti che non fanno altro che lasciare di sasso tutti i follower.

Nella foto in questione possiamo ammirarla a Capri, con indosso un vestito corto di colore verde. Il vestito, oltre che a mettere in mostra delle forme da capogiro, non può far altro che evidenziare un fisico a dir poco statuario, capace di lasciare tutti senza parole. Il contenuto in questione ha fatto il boom di like, con i fan che le hanno fatto sentire tutto il supporto possibile nei commenti. Il consiglio che possiamo darvi è quello di continuare a monitorare il suo profilo Instagram, perché siamo assolutamente certi che continuerà a lasciarvi senza respiro.