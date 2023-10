Milan, la concorrenza è spietata: cosa sta succedendo

Il Milan rischia di vedersi sfilare uno dei suoi obiettivi principali per il futuro, dato che su di lui c’è l’interesse di molte big del calcio europeo

I rossoneri sono alla continua ricerca di talenti che possono fare la differenza e appartenenti ad una fascia d’età verdissima. Sulla lista di Moncada e Furlani è comparso il nome di un giovanissimo tedesco che sta facendo impazzire tutti.

La scelta aziendale del Milan sul mercato è chiara ormai da tempo. Lo stesso Paolo Maldini aveva dichiarato lo scorso anno, relativamente al mancato arrivo di Dybala e alla scelta di puntare su De Ketelaere che questo rientrava perfettamente nei loro piani. Non affidarsi a nomi che sono nella parte finale della propria carriera, benché blasonati, ma costruire una rosa di talenti giovani, europei e di talento. Non sempre le ciambelle riescono col buco ma a Milanello di certo sanno lavorare bene sullo scouting.

Proprio uno dei responsabili di questo settore è ora alla guida del settore sportivo, Geoffrey Moncada, e con Furlani stanno cercando di portare avanti una programmazione votata alla ricerca delle migliori promesse del calcio europeo. Sul taccuino dei due direttori del Diavolo è comparso un nome di cui probabilmente sentiremo parlare a lungo. Si tratta di Assan Ouédraogo, 17enne dello Schalke 04, che sta facendo innamorare la Germania intera.

Il club della Ruhr è retrocesso in Seconda Divisione ma come avvenuto un passato con Manuel Neuer, Mesut Özil e Leroy Sané, non smette di sfornare talenti. L’ultimo della lista è proprio il classe 2006 Ouédraogo.

Milan, il nome nuovo per il mercato viene dalla Germania: Assan Ouédraogo è un predestinato

Nativo di Mülheim nella Nord Westfalia, l’attuale numero 43 dello Schalke 04 è figlio di un calciatore di discreto livello, Alassane Ouédraogo. Assan è entrato nella squadra di Gelsenkirchen nel 2014 scalando rapidamente le gerarchie. Durante la stagione 2021-22 ha vinto il campionato tedesco Under 17, realizzando 7 gol e fornendo 8 assist, conquistandosi anche un posto nella nazionale di categoria.

Quest’anno è arrivato alle porte della prima squadra e punta a strappare un contratto da professionista a maggio 2024, non appena diventerà maggiorenne. Come caratteristiche tecniche è un giocatore molto rapido nonostante la stazza (191 cm), centrocampista offensivo che può partire anche largo a sinistra. La sua valutazione si aggira già sui 10 milioni di euro e il Milan deve sbrigarsi a presentare un’offerta visto che mezza Premier League ha già messo gli occhi su di lui, oltre a Bayern e Borussia Dortmund.

