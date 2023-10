Mou, è addio: scelta la prossima destinazione

José Mourinho fa sempre parlare di sé. Tra un’espulsione e l’altra, il suo futuro continua a tenere banco

È sempre lui al centro dell’attenzione. In un modo o nell’altro José Mourinho riesce sempre a far parlare di sé. Ha vinto contro il Monza all’Olimpico dopo una partita di sofferenza, con la squadra avversaria in dieci uomini ha trovato la vittoria solo nel finale.

Di nuovo una prestazione di certo non positiva, la Roma gioca male, e anche se ha colpito più di un legno il “marchio” di squadra brutta accompagna ormai Mourinho e il suo calcio. Eppure, lo Special One è sempre abile a sdeviare da questi “pericolosi” temi, prendendosi tutta la scena. Ha preso in giro l’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, ed è stato espulso. Il tecnico giallorosso ha mimato il gesto del pianto e la cosa non è sfuggita all’arbitro.

“Non so perché sia stato espulso – ha detto il portoghese al termine della partita – Palladino prima parlava poi piangeva”. E sulla brutta prestazione della sua squadra. “Ho sufficiente umiltà per dire che la Roma gioca male è perché il Monza ha giocato bene, ma penso che quando si vince sia giusto parlare più della vittoria. Se si gioca male e si perde allora ha senso parlare di più sul cattivo gioco”. Mourinho sarà squalificato per il prossimo turno, quando i giallorossi faranno visita all’Inter.

Mourinho verso l’addio: futuro in Arabia, offerta mostruosa

Non è la prima volta che Mourinho non si siede in panchina contro la sua ex squadra. E forse questo ritorno a San Siro potrebbe essere l’ultimo: infatti le voci di addio del tecnico sono sempre più insistenti. Non è un segreto che l’allenatore portoghese sia candidato a dire addio, visto che viene osservato dalle squadre più ricche del campionato saudita. Il contratto del tecnico con la Roma scade nell’estate del 2024 e diverse società, tra cui il Real Madrid, hanno chiesto di lui.

Secondo Il Corriere dello Sport, le squadre interessate a Mourinho sarebbero Al-Ahli e Al-Ittihad. L’interesse è tale che sarebbero disposti a offrirgli 50 milioni di euro a stagione. Si tratterebbe di un’offerta sicuramente allettante per Mourinho. Sarà un caso, ma nella Capitale non si parla più del suo rinnovo con la Roma. Argomento che il portoghese glissa agevolmente, facendo capire che considera la sua esperienza alla guida dei giallorossi ormai vicina al capolinea.