Paolina show: selfie bombastico allo specchio

Paola Saulino non perde occasione per stupire i fan sui social network, con degli scatti che definire da bollino rosso è riduttivo

Paola Saulino si mostra più in forma che mai, come testimoniano i contenuti caricati sui suoi profili social. Gli scatti roventi che posta nel quotidiano, non possono che trovare il gradimento da parte del pubblico.

Dopo un periodo trascorso a Los Angeles per via degli studi, Paola fa ritorno in Italia dove trova grande successo nel mondo dei social network, soprattutto per dei contenuti quasi a luci rosse. La definitiva consacrazione arriva nel 2017, quando con il suo ‘Pompa Tour’ da Roma a Palermo ottiene grande visibilità nel mondo dei social, portandola a diventare un influencer a tutti gli effetti. Tutto questo la porta anche ad ottenere delle parti in alcuni film americani e ad alcuni cortometraggi italiani.

Paola Saulino è inoltre grande tifosa del Napoli, tanto che in occasione del terzo scudetto ha sfilato senza veli nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona. Oggi è sempre più attiva sui social network, dove delizia i fan con dei contenuti da far girare la testa. Contenuti, come noto a tutti, da bollino rosso.

Paola Saulino esagerata, il top non la contiene: fan di nuovo in delirio

Gli scatti dove con cui mette in mostra tutte le sue curve vertiginose non possono che lasciare di sasso i fan: scatti da ammirare e che fanno restare a bocca aperta. Le sue forme a dir poco prosperose trovano il totale gradimento del pubblico, che non perde occasione nel farle sentire tutto il supporto possibile nei commenti.

Nella foto in questione possiamo ammirarla mentre si scatta un selfie di fronte allo specchio, con indosso un top di colore rosso. A catturare l’attenzione è un lato A che definire esplosivo è riduttivo, con lo stesso top che riesce a contenerlo con estrema fatica. Il contenuto ha fatto il boom di like, i follower si sono scatenati nei commenti.

“Affascinante e stupenda”, “la più bella” e “semplicemente strepitosa”, sono solo alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato sotto il contenuto in questione, a dimostrazione di quanto questo genere di scatti infiammino costantemente il profilo dell’influencer. Il nostro consiglio è quello di continuare a seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupirvi con contenuti sempre più bollenti.