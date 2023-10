L’ex Juve da Sarri: la Lazio piazza il colpo

Accostamento di mercato clamoroso per la Lazio di Maurizio Sarri. Un ex Juventus sarebbe pronto a fare le valigie e trasferirsi nella capitale nella prossima finestra di mercato

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un ex Serie A: il calciatore che potrebbe approdare alla Lazio ha già incontrato Sarri nell’esperienza in bianconero.

Questo avvio di stagione ha visto la squadra di Maurizio Sarri faticare parecchio. I biancocelesti, infatti, non sono partiti benissimo in campionato, con alcune prove decisamente sottotono che hanno attirato le critiche dei tifosi. Attualmente la Lazio si trova al nono posto nella classifica di Serie A con 13 punti in 9 partite disputate.

Nemmeno in Champions League le cose vanno alla grandissima. I capitolini hanno, infatti, evitato la sconfitta interna contro l’Atletico Madrid grazie al gol di Provedel. Successivamente sono arrivate una vittoria contro il Celtic, ancora una volta in extremis, e la brutta sconfitta del De Kuip contro il Feyenoord.

I problemi palesati dalla Lazio, impongono un’attenta riflessione in vista del mercato invernale. Nel corso dell’estate, infatti, Sarri ha chiesto e ottenuto più autonomia nella scelta degli acquisti. Sbagliare gli innesti, dunque, potrebbe rappresentare un doppio fallimento per il tecnico toscano.

Sarri pensa ai rinforzi: un ex bianconero per la corsia esterna

Secondo le ultime indiscrezioni, Sarri potrebbe provare a riportare in Serie A una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Federico Bernardeschi, ex Juventus e Fiorentina attualmente al Toronto FC.

L’ex prodigio viola ha lasciato i bianconeri, e la Serie A, nell’estate 2022. In quasi un anno e mezzo di permanenza, pero, l’esperienza in Major League Soccer è stata tutt’altro che positiva. Negli ultimi mesi, inoltre, si sono susseguite le voci circa una forte volontà da parte di Insigne e dello stesso Bernardeschi di lasciare Toronto, progetto dimostratosi sin qui fallimentare.

Bernardeschi ha un contratto con i nordamericani fino al 2026. La Lazio potrebbe decidere di prelevarlo in prestito, o comunque con un esborso economico minimo. L’ago della bilancia potrebbe essere proprio il calciatore che, in caso estremo, potrebbe optare anche per la richiesta di una risoluzione consensuale.

L’ex Fiorentina ritroverebbe Maurizio Sarri dopo l’esperienza condivisa all’Allianz Stadium nella stagione 2019/20. Al momento sembra molto più staccato il Napoli che aveva pensato a lui nelle sessioni di calciomercato precedenti.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI