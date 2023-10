Phillips alla Juventus, affare da 25 milioni: tutti i dettagli

Kalvin Phillips potrebbe essere davvero il colpo giusto per la Juventus, un affare da 25 milioni con tanti dettagli da mettere a punto

La Juventus punterebbe su un mediano di carattere internazionale. L’opzione inglese sarebbe tra le più accreditate, Phillips ha il giusto appeal per diventare già decisivo all’interno del centrocampo.

Mancano circa due mesi alla riapertura del mercato, ma si stanno aprendo piste interessanti per gennaio, un mese particolarmente caldo per la Serie A.

L’ambizione della Juventus sta diventando sempre più forte, il club non può di certo smentire la voglia di stupire, data anche l’annata calcistica senza coppe.

Proprio per questo, non bisognerà sbagliare il colpo a centrocampo.

Kalvin Phillips alla Juventus è un colpo importante da prevedere, proprio perché il centrocampista è in uscita dal Manchester City e sarebbe l’uomo di raccordo ideale.

Per Allegri un colpo di peso, con esperienza europea e una grinta non comune ma c’è da battere anche una folta concorrenza, l’ultimo club interessato è il Newcastle, che cerca il sostituto di Tonali.

Phillips-Juve, i dettagli con il City

Il centrocampista sarebbe interessato a un passaggio italiano, ha dato già saggio della sua tenacia. Basti rivedere il match tra Inghilterra e Italia, con l’entrata su Barella diventata subito virale. Così, anche all’insegna della rivalità i tifosi darebbero l’ok, ora bisognerà capire come si muoveranno le società. La Juve troverà la quadratura per Phillips?

Intanto, si partirebbe dalla prima operazione, quella prevista per gennaio. Phillips arriverebbe in prestito.

Probabilmente ci sarebbe anche un leggero aiuto nel pagamento dello stipendio, il City versa qualcosa come sette milioni all’ex calciatore del Leeds e chiaramente dovrebbe intervenire per aiutare la società bianconera. Quest’ultima pagherebbe i 25 milioni del riscatto dalla prossima estate, potendo poi eventualmente spalmare l’ingaggio del centrocampista nel corso del tempo.

Non a sette milioni di euro, bensì cinque più bonus, anche in considerazione di un eventuale approdo in Champions League. Un affare che, con il beneplacito del City, sarebbe interessante da vagliare in futuro, soprattutto considerando come il Manchester abbia sempre un pallino verso qualche calciatore bianconero.

Pep Guardiola segue Bremer, Vlahovic e Federico Chiesa, per cui chissà che l’operazione Phillips non possa essere un utile incentivo per il futuro in casa City. Staremo a vedere cosa accadrà e come si evolverà, eventualmente, l’affare nelle settimane a venire.