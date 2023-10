Ludovica Pagani, la scollatura è esagerata: Instagram va in tilt

Ludovica Pagani con la sua scollatura da paura manda sottosopra il web, curve devastanti in risalto che tolgono il respiro

I like e i messaggi d’amore che raccoglie a profusione con ogni suo post sui social sono ormai un copione consumato che si ripete praticamente sempre. Eppure, i fan non si stancano, ovviamente, di bearsi del fascino e della sensualità micidiali di Ludovica Pagani, sempre più ai primi posti tra le bellezze italiane del web.

Ludovica è diventata uno dei volti più iconici del mondo dello spettacolo e la sua presenza si avverte ormai ovunque. Bergamasca, 28 anni, ha mosso i primi passi in trasmissioni sportive locali e come youtuber, per poi sfondare e guadagnare visibilità ai massimi livelli. La particolarità di Ludovica è di essere un personaggio poliedrico, che ha ottenuto successo in diverse vesti. Il 2023 l’ha vista consacrarsi, oltre che come modella e influencer, anche come disc jockey. La musica è una delle sue grandi passioni e nel corso dell’estate ha fatto ballare diverse migliaia di persone nelle serate più esclusive del Mediterraneo.

Inevitabile che la sua fama continui a crescere a vista d’occhio, con un seguito ormai arrivato a cifre irreali. Ludovica prosegue a marce spedite verso i quattro milioni di followers su Instagram, il motivo del suo successo è da ricercarsi anche in una avvenenza sinuosa e suadente che caratterizza tutti i suoi scatti e rappresenta una attrattiva irresistibile per il suo pubblico.

Ludovica Pagani, un lato A esplosivo che buca lo schermo: i social in delirio per lady El Shaarawy

Un pubblico che non può fare a meno di invidiare profondamente il suo fidanzato, il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’ e Ludovica stanno insieme ormai da diverso tempo, sempre più innamorati. I fan possono ‘consolarsi’ con scatti del genere, con i quali la Pagani si diverte ad attirare l’attenzione e infiammare l’atmosfera.

Quando c’è da fare serata, è solita sfoggiare look davvero provocanti e seducenti, come in questo caso. Un lungo abito nero aderente incornicia le sue forme, la scollatura è più vertiginosa che mai e profondissima. La visione del lato A scatena il finimondo sulla sua bacheca, reazioni per certi versi scontate di fronte a un panorama simile. Curve che accendono la tentazione dello zoom, per l’ennesima volta. Un capolavoro da sottolineare.