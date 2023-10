Cecilia Rodriguez è incantevole: scatti sensuali e fan in estasi

La showgirl argentina, sorella di Belen Rodriguez e volto celebre dei talent italiani, ammalia la propria fanbase sui social mediante nuovi scatti artistici

Cecilia Rodriguez ha sbalordito i follower con alcune foto su Instagram dopo lla conduzione, assieme al consorte Ignazio Moser, della trasmissione televisiva andata in onda su MTV – ‘Ex on the Beach – La rivincita degli ex’ – un riuscito remake del medesimo format d’oltremanica.

Cecilia è nativa della città di Pilar, situata nel cuore dell’Argentina; viene al mondo verso la metà di marzo dell’anno 1990. Zodiacalmente dunque sottostà al controverso segno denominato come ‘pesci’, pertanto la sua routine è intrisa di svariate altalene emotive sentimentali.

Ha per l’appunto fatto sapere di aver intrattenuto una relazione quando aveva quindici anni con una persona molto più avanti rispetto a lei con l’età. Il tutto è giunto al termine nel momento in cui Rodriguez è venuta al corrente che quest’ultimo, contemporaneamente, aveva un’ulteriore relazione stabile.

Atterrata nel vecchio continente, per la precisione in Italia, Rodriguez riscopre la felicità di coppia con un altra persona ancora, il concorrente di Uomini e Donne Francesco Monte, con il quale resta in stretti rapporti tra il 2013 e il 2017. Il tutto giunge al culmine quando fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, per l’edizione VIP.

Lì conosce Ignazio Moser. che a sua volta concorreva nella competizione: i due invece di competere agonisticamente, a sorpresa si avvicinano con lei che sceglie di estromettere dalla propria vita il povero Monte..

Alti e bassi con Moser non le negano una grande carriera imprenditoriale

Circa due anni fa Moser sceglie di gareggiare nel talent estremo L’isola dei famosi: malgrado la lontananza, Rodriguez si rivela capace di sopportare la scelta individualista e la relazione prosegue. Simultaneamente, convince la famiglia a lanciarsi nel mondo della moda con l’apertura della marca di costumi da bagno Me Fui: Rodriguez si occupa in prima persona del disegno dei capi di vestiario.

Attività che continua a condurre parallelamente all’espressione della sua vena artistica, come ci ha di recente mostrato su Instagram. A mandare in estasi i fan è il sapiente gioco sensuale chiari e scuri, di bianco e nero, attraverso il quale l’immagine dell’artista sembra quasi divenire un’ombra sinuosa. A fatica si riescono a distinguere i confini tra le linee in questo buio dilagnate che pare in procinto di ‘divorarsi’ l’intero soggetto con annesso sfondo. Ennesima prova di eleganza e stile.