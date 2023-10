Inter pazza del difensore italiano: a giugno colpo da capogiro

L’Inter è pronta a chiudere un super colpo a giugno: può arrivare il difensore più promettente del calcio italiano

Mancano ancora molti mesi all’inizio del calciomercato estivo. Abbiamo davanti un’intera stagione calcistica che potrebbe cambiare le sorti delle nostre squadre, in positivo o in negativo. Tuttavia i club più importanti sono già al lavoro per pianificare i prossimi grandi colpi. L’Inter ad esempio ha le idee molto chiare, e avrebbe messo gli occhi su un fortissimo difensore italiano.

Consapevole di avere qualche problema nel pacchetto difensivo, che non potrà fare ancora a lungo affidamento su un difensore importante, ma in là con gli anni come Acerbi, l’Ad interista Marotta sta lavorando per individuare il profilo adatto per sostituire l’ex Sassuolo e Lazio. E il nome giusto potrebbe essere quello di un futuro pilastro della Nazionale.

Dopo averlo visto da vicino e averlo seguito nel corso delle ultime stagioni, l’Inter ha deciso di mettere in cima alla lista dei propri futuri difensori un calciatore che attualmente è il vero pilastro della propria squadra.

Nonostante abbia da poco rinnovato con il Torino, Alessandro Buongiorno, torinese e cuore granata da tempo nel mirino dei nerazzurri e di molte delle più grandi squadre europee. Davanti a offerte importanti, per il classe ’99 non sarà facile scegliere ancora una volta di seguire la propria fede.

Come molti ricorderanno, Buongiorno avrebbe già potuto essere nerazzurro in questa stagione. La scorsa estate è stato infatti vicinissimo al passaggio all’Atalanta, che aveva di fatto già chiuso l’affare con Cairo.

Buongiorno nel mirino dell’Inter: Marotta studia il super colpo per l’estate

La volontà del calciatore è stata però in quell’occasione decisiva per portare al rinnovo con il Toro e di conseguenza alla chiusura della trattativa con la Dea. Le cose però in questo inizio di stagione non sono andate come sperato per i granata di Juric e, nonostante il buon contributo di Buongiorno (autore anche di 2 gol in 7 presenze), la squadra sta balbettando in campionato.

Dovessero i granata mancare ancora una volta quel ritorno in Europa sognato da tutti i tifosi, ma ormai diventato una sorta di chimera, per Buongiorno arriverebbe inevitabilmente il momento di pensare al suo futuro.

Nel pieno della sua carriera, il classe 1999 difficilmente potrebbe rifiutare un’eventuale proposta dall’Inter, un treno che potrebbe rivelarsi fondamentale per poter proseguire nel suo percorso di crescita e raggiungere traguardi che, obiettivamente, in granata sarebbero impossibili anche solo da avvicinare.

Ancora una volta, in estate il difensore potrebbe trovarsi quindi davanti a un bivio: da una parte una prospettiva di miglioramento per la sua carriera, dall’altra la fedeltà assoluta al suo cuore granata. Starà a lui scegliere se diventare un giocatore vincente o l’ultimo esemplare di una specie in via d’estinzione: quella delle bandiere nel mondo del calcio-business.