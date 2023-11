Juventus, scelto il portiere del futuro: Szczesny andrà via

La Juventus inizia a lavorare anche per quanto riguarda il futuro. Per Szczesny potrebbe essere infatti giunta al capolinea l’avventura in bianconero

La Juventus sta iniziando a progettare il futuro. Nel prossimo calciomercato estivo, infatti, la dirigenza bianconera dovrà consegnare a mister Allegri un nuovo numero uno.

Per Wojciech Szczesny – infatti – pare arrivato il momento dei saluti. Il portiere polacco, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, può lasciare Torino in estate, con la dirigenza pronta a cederlo per cercare di proseguire con il ringiovanimento della rosa. Per il classe 199o possono quindi riaprirsi le porte della Premier League, con diversi club che stanno monitorando la situazione.

Nonostante l’età che avanza, Szczesny sente di poter dare ancora molto tra i pali, e per questo è pronto a proseguire la propria carriera altrove. Vista la possibile cessione del polacco in estate, la Juventus avrebbe già individuato il giusto profilo.

Szczesny via dalla Juventus in estate, erede individuato

Dopo sette anni passati a difendere la porta bianconera, per Szczesny sembra essere giunto il momento dei saluti. Il classe 1990 non ha però nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, e per questo sta valutando tutte le possibili alternative. L’ipotesi più accreditata al momento resta un ritorno in Premier League, anche se non è da escludere l’inserimento di qualche club arabo.

Il portiere scelto per raccogliere l’eredità di Szczesny sarebbe Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il classe 2000 si è reso protagonista di ottime stagioni con la maglia della Cremonese soprattutto in Serie B, dove è stato uno degli artefici della promozione nella massima serie.

Ora che ha fatto ritorno all’Atalanta si sta giocando il posto con Juan Musso, con Gasperini che lo ha impiegato al momento in sole due occasioni.

Il portiere di Rimini vedrà scadere il proprio contratto con la ‘Dea’ nel 2026, e questo mette la Juventus nella condizione di investire soldi importanti per portarlo a Torino.

La volontà della società è quella di rendere la rosa più giovane ed italiana, e per tale motivo l profilo di Carnesecchi sarebbe quello che piace di più. Giuntoli sarebbe pronto a lavorarci nei prossimi mesi, con il classe 2000 che non esiterebbe a vestirsi di bianconero. La Juventus del futuro è pronta a prendere forma.

