Carmen esplosiva su Instagram: “La voglia c’è sempre”

Sale la scalinata, In senso letterale. Diversamente da molte altre figure del mondo dello spettacolo che non esternano platealmente la loro emotività, la Di Pietro si sfoga su Instagram

A seguito dello scorso anno nel quale ha messo a repentaglio la propria tenuta fisica (ma anche mentale) gareggiando all’Isola dei Famosi in coppia con suo figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro oggi si sta godendo un’annata all’insegna del relax e del riposo.

Un break dal piccolo schermo si era reso improrogabile: nelle vesti di naufraga è incappata in pesanti battibecchi con la sua prole davanti a tutti: la celebre artista lucana si era rivelata eccessivamente apprensiva nei riguardi del suo pargolo. Pure in questa circostanza, Di Pietro è stata in grado di riemergere riottenendo le simpatie del pubblico mediante i suoi aneddoti fuori dal comune.

Di Pietro possiede infatti una personalità poliedrica: dapprima showgirl, si è evoluta poi in conduttrice radiofonica e poetessa. Su Facebook e Instagram è per l’appunto in voga grazie alla declamazione e all’interpretazione attoriale di famosi sonetti.

Il suo intricato percorso comincia quattro anni prima della caduta del muro di Berlino. Trasferitasi a Roma per inseguire il sogno di diventare attrice, aveva in precedenza ottenuto il diploma di maturità presso l’istituto Regina Margherita.

A Cinecittà compare in tantissime pellicole tra cui si annoverano Delizia (1986) e Ossessione fatale (1991). Un decennio più tardi rispetto al suo esordio sul grande schermo, ‘trasloca’ nel mondo televisivo per ricoprire il difficile ruolo di valletta nelle trasmissioni di Mediaset.

Il precedente matrimonio e l’ardua ricerca dell’affettività

Due anni prima dell’inizio del nuovo secolo, Di Pietro convola a nozze con il reporter Sandro Paternostro. Un’unione che desta scalpore, in virtù dell’abissale divario d’età che separa i due (il giornalista aveva quarant’anni di più). A seguito del trapasso del marito, avvenuto circa un anno prima della caduta delle torri gemelle, Di Pietro ha rigettato l’idea di sposarsi un’ulteriore volta. Ma non l’auspicio di trovare un’anima gemella.

Si è quindi legata negli anni immediatamente successivi con l’uomo di sport Giuseppe Iannoni. La coppia ha avuto due figli: Alessandro, che come detto prima ha partecipato all’isola dei famosi con la madre, e Carmelina.

Conclusa anche questa relazione, dopo anni di innumerevoli e splendide vacanze fra mete balneari e chalet di legno, dall’anno degli europei vinti dal Portogallo Di Pietro ha preferito rimanere single.

Una situazione che potrebbe cambiare ora, a sette anni di distanza dall’ultima relazione che Di Pietro ha voluto ufficialmente riconoscere.

L’annuncio fatto da Di Pietro su Instagram è di quelli esplosivi: si è fatta immortalare su di una scalinata tipica di un borgo medievale toscano scrivendo nell’annessa didascalia di accompagnamento di essere “una single felice, ma la voglia di innamorarmi c’è sempre!!!”.