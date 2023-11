Chiara Giuffrida, una scollatura così mette tutti ko

Chiara Giuffrida si è di recente elevata a punto di riferimento massimo per quel che concerne la serie B, quale volto televisivo di punta con tanto di ufficializzazione.

Il campionato 2023-2024 della Serie B ha già preso il via da qualche mese. I più attenti si saranno indubbiamente accorti dell’avvicendamento che è occorso sui teleschermi ufficiali della categoria cadetta. L’ex vincitrice del contest Miss Italia, Carolina Stramare, ha abdicato dal ruolo di volto di riferimento per i telespettatori, al suo posto è subentrata Chiara Giuffrida.

È una pratica che è andata consolidandosi nell’ultimo decennio: da quando Diletta Leotta ha scalato le massime vette della popolarità partendo proprio dalla Serie B alla quale sul piccolo schermo aveva prestato la propria immagine, elevandosi a nome di grido fra i più richiesti nel mondo dello spettacolo, la seconda serie italiana ha reso questo binomio una sorta di regola implicita: viene selezionata una figura femminile da legare come binomio perfetto alla vendita dei diritti tv del campionato.

Il medesimo percorso, del quale Leotta fu pioniere ai tempi di Sky, è stato avviato anche da Helbiz Live, fornitore di servizio broadcast che ha individuato in Chiara Giuffrida la persona eletta a ricoprire il ruolo che sino alla scorsa stagione sportiva veniva svolto da Carolina Stramare.

Scopriamo qualche ulteriore dettaglio su Chiara Giuffrida: è siciliana, nasce infatti nel 1996 in una delle più belle città isolane, vale a dire Catania, e si diploma presso il liceo classico della medesima città. In seguito si iscrive all’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la facoltà di Lettere e Filosofia dove consegue la laurea grazie ad una tesi sui “Linguaggi dei Media”. Dopodiché avvia la propria carriera giornalistica, oltre che di recente cronista e presentatrice sulla televisione.

Appassionata di motori e cucina già dall’infanzia, è il padre ad inculcarle il tifo più viscerale per il calcio cominciando a farle frequentare lo stadio Massimino per assistere assieme alle partite del Catania, immedesimandosi in supporters rossoazzurri dell’elefantino.

L’approdo nel mondo del calcio e della televisione

Contemporaneamente a tutto ciò, sin dai tempi dell’adolescenza Giuffrida comincia a svolgere attività pubblicitarie nell’ambito della moda, un hobby partito in sordina e in breve divenuto lavoro autentico che le ha permesso di farsi conoscere pure al di fuori dei confini dell’Italia.

È in questa maniera che comincia ad addentrarsi nel mondo televisivo, traslando pian piano dalla moda verso il settore dello sport che rimane la sua passione. Inizia ad inanellare una serie di collaborazioni e apparizioni su emittenti come Sportitalia e TopCalcio24, spostandosi poi sui palinsesti in seconda serata di Mediaset con Tiki Taka condotto da Chiambretti.

Tutto ciò le consente di acquisire una vastissima popolarità sui social. Su una piattaforma in voga come Instagram vanta quasi duecentomila follower, cifra di tutto rispetto. I suoi seguaci vengono in maniera costante allietati dai suoi post che sanno regalare il buon umore, come quest’ultimo.