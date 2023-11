Mossa a sorpresa Juventus, arrivano 30 milioni: li piazzano sul mercato

La Juve potrà presto disporre di ulteriori 30 milioni da investire sul mercato di gennaio: i possibili colpi della Signora.

In pochi immaginavano di trovare a novembre la Juventus in lotta con l’Inter per il primato in classifica. Le ultime stagioni bianconere avevano lasciato molto a desiderare e il quasi inesistente mercato estivo in entrata – fatta eccezione per l’arrivo di Timothy Weah – non sembrava dare grandi speranze alla tifoseria.

Invece, almeno finora, la truppa di Allegri ha dimostrato di poter competere per i primissimi posti e di poter sognare anche il primato: non a caso c’è già grande attesa per il big match del 26 novembre all’Allianz Stadium contro l’Inter, che mantiene un vantaggio di due punti sui rivali di sempre.

Tuttavia, nonostante questo filotto di risultati positivi (ben cinque le vittorie di fila di Madama), sia Allegri che Giuntoli sanno bene che la rosa bianconera ha bisogno di rinforzi.

Una carenza che emerge soprattutto a centrocampo, dove sono venuti meno sia Paul Pogba che Nicolò Fagioli per le note vicende extra-campo.

Ecco perché Giuntoli sta sondando già da tempo il mercato per capire quale può essere il profilo giusto da regalare ad Allegri a gennaio.

L’obiettivo del direttore sportivo della Juve è trovare un centrocampista che sappia coniugare qualità e quantità, possibilmente già con un buon bagaglio di esperienza, da prelevare a costi relativamente bassi.

30 milioni per la Juve: arriva il centrocampista

Chiaramente alla Juve serve un tesoretto per arrivare ad almeno uno di questi possibili rinforzi. Stando a quanto trapela da Torino, molto presto i bianconeri potrebbero avere a disposizione altri 30 milioni di euro da investire sul mercato. Si tratta della cifra che la Juventus riuscirebbe a risparmiare in caso di interruzione definitiva del rapporto con Paul Pogba.

Molto probabilmente il centrocampista francese riceverà presto una squalifica di due anni per doping e la sua seconda avventura bianconera potrà pertanto considerarsi conclusa.

Liberandosi dell’oneroso contratto dell’ex Manchester United, la Juventus avrebbe così a disposizione quel denaro per tentare uno o più colpi a centrocampo già a gennaio.

Il primo nome sul taccuino di Giuntoli è sempre quello di Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City che non riesce a trovare spazio nell’undici titolare di Pep Guardiola.

I Citizens sembra abbiano aperto al prestito del giocatore e anche l’ex Leeds pare accogliere con favore il trasferimento. Giuntoli potrebbe così spendere i 30 milioni su un secondo centrocampista: i principali obiettivi sono Rodrigo De Paul, Khephren Thuram e Lazar Samardzic.