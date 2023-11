Tegola per l’ex Lazio: grave infortunio e anno finito

L’ex centravanti biancoceleste ha subito un grave infortunio in nazionale: si attendono novità dall’infermeria

Siamo ancora all’inizio della stagione, ma fin qui una serie di squadre hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni di grosso peso che hanno messo non poco in difficoltà gli allenatori. La situazione tuttavia non sembra essere una prerogativa della sola Serie A, ma sembra diffondersi anche nel resto d’Europa.

Nella maggior parte dei casi, gli infortuni vengono subiti non tanto in campionato quanto durante gli impegni delle nazionali. Uno dei timori più importanti dei vari club è proprio la tenuta fisica dei loro calciatori durante la sosta. E spesso e volentieri arrivano brutte notizie dalle varie federazioni.

Di recente, un ex centravanti della Lazio – che a dirla tutta non ha disputato la sua migliore stagione nella capitale italiana – ha subito un infortunio che potrebbe costargli carissimo. La situazione potrebbe mutare di ora in ora poiché sono pochi i dati certi sulle sue condizioni fisiche.

Sono ore caldissime in casa Maiorca, società che detiene il cartellino del centravanti kosovaro Vedat Muriqi. L’ex attaccante biancoceleste è ora fermo ai box dopo essersi infortunato durante la gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 tra Israele e Kosovo.

Lazio, l’ex Muriqi si fa male in nazionale

Muriqi è uscito anzitempo dal terreno di gioco per un problema al polpaccio sinistro, ma fino a questo momento non esistono dati certi sulle sue condizioni fisiche: la federazione del Kosovo non ha comunicato nessun resoconto in via ufficiale, mentre alcuni media kosovari riportano che il centravanti ha subito uno stiramento di secondo o terzo grado (ipotesi questa non confermata da altre fonti).

Insomma, alla fine i media vicini alla nazionale del Kosovo parlano di un problema piuttosto grave: solitamente, lo stiramento muscolare si risolve in circa quattro o sei settimane. Muriqi, tuttavia, potrebbe stare fermo anche più di un mese e rivedere il campo a partire dal prossimo anno.

Se tali voci dovessero essere confermate anche dallo staff medico del Maiorca, il club dovrà fare a meno dell’attaccante nelle prossime quattro partite. Salterà in ordine le gare contro Atletico Madrid, Cadice, Alavès e Siviglia.

Una stangata non di poco conto per un club che è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. In questo momento il club isolano è fermo al diciassettesimo posto in classifica, peggio del Maiorca hanno fatto solamente Almeria, Granada e Celta Vigo.