Elisabetta Canalis infiamma: bollente in spiaggia

La showgirl sarda è assolutamente irresistibile su Instagram: l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis lascia i fan senza parole

Il pubblico italiano l’ha saputa conoscere ed apprezzare sin dai suoi esordi quando nel 1999, appena 21enne, fu scelta da Antonio Ricci come velina mora di ‘Striscia la Notizia‘. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora: la carriera costruita da Elisabetta Canalis è stata fino ad ora semplicemente straordinaria.

Nata il 12 settembre 1978 a Sassari, visse tre anni indimenticabili sul bancone del tg satirico dove, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia, costituì una coppia che ancora oggi è amatissima dagli italiani.

La svolta sexy della splendida sarda è avvenuta un anno dopo, nel 2003, quando Elisabetta accettò la corte della rivista ‘Max’ che la mise al centro di un calendario senza veli davvero bollente che vendette milioni di copie. Un successo a tutto tondo e non si parla solo delle forme straordinarie della 45enne di Sassari.

La Canalis è un’attrice affermata e ha recitato negli anni in diversi ambiziosi progetti. Dalla fiction di successo di Canale 5 ‘Carabinieri‘, passando per la sitcom ‘Love Bugs’ fino al cinema. Nel 2006 prese parte a ‘Natale a New York‘, uno degli ultimi cinepanettoni di successo con Christian De Sica e Alessandro Siani.

Proprio l’attore e regista campano, due anni dopo, le affidò il ruolo di protagonista della sua commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’.

Canalis da bollino rosso: visione rovente in spiaggia

La vita privata di Elisabetta Canalis è stata caratterizzata da diversi amori, sempre al centro di chiacchiericcio e gossip. Il binomio calciatore-velina nacque grazie a lei e Bobo Vieri, un’accoppiata che ha fatto sognare milioni di italiani nei primi anni 2000. Successivamente scoccò la scintilla con il divo di Hollywood George Clooney, fino al matrimonio con il chirurgo Brian Perri. Un’unione durata dal 2014 ad inizio 2023 e che ha visto la coppia avere anche una figlia, Skyler Eva, nel 2015.

Il suo ultimo ‘sforzo’ social ha portato Elisabetta Canalis a regalare l’ennesima perla sexy ai suoi tantissimi followers. Su Instagram, dove la sua fan base è costituita da oltre 3,5 milioni di fan, la showgirl sassarese si è lanciata in uno scatto decisamente bollente.

Sulle spiagge americane, con una tavola da surf in un’istantanea in bianco e nero, la Canalis ha lasciato spiazzati tutti per la sua forma fisica stratosferica.

Il tempo per lei pare essersi fermato ed è così che il suo striminzito bikini ha dato modo ai suoi seguaci di sognare le curve bollenti dell’ex velina. Un successo strepitoso che ha portato, in poche ore, migliaia di likes e commenti positivi all’istantanea folgorante pubblicata da Elisabetta.