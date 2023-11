Buccino da sogno: selfie super sexy

La showgirl torna a splendere su Instagram ed il suo ultimissimo scatto è esagerato: Cristina Buccino più bollente che mai

Sono ormai tanti anni che il suo nome risuona, sul web, tra i brand di moda e in televisione con una costanza impressionante. Cristina Buccino, donna dalla bellezza clamorosa, è sempre al centro dell’attenzione. Ed il motivo è presto detto.

Una figura assolutamente sexy, le cui forme hanno fatto impazzire nel tempo milioni di italiani. Nata a Castrovillari – in provincia di Cosenza – il 16 giugno 1985, Cristina ha saputo ritagliarsi una carriera davvero importante in diversi settori. La moda in primis, visto gli esordi – con discreto successo – come modella. Ma quello è stato solo l’inizio, perché ha assunto con ottimi risultati anche il ruolo di conduttrice. Ha partecipato a trasmissioni come ‘Mistero‘, ‘L’Eredità’ e ‘Ciao Darwin’ oltre ad aver co-condotto con Melissa Satta ‘Tiki-Taka’.

Per quanto riguarda la vita privata della Buccino va detto, in primis, che ha due sorelle: Maria Teresa e Donatella. In ambito sentimentale Cristina è stata accostata negli anni a diversi personaggi famosi, tra tutti nell’estate 2016 – per ammissione della showgirl calabrese – del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo.

Cristina Buccino da infarto: così si vede tutto

La Buccino è anche tra le influencer più amate e ricercate in Italia. Basti pensare che il suo nome sul web è cliccatissimo e su Instagram conta una numerosa e affezionatissima fan base di 3 milioni di followers. Un successo totale, in praticamente ogni ambito in cui mette piede. Nelle scorse ore l’ultimissima foto pubblicata sul suo profilo ufficiale ha davvero spiazzato i suoi tantissimi seguaci.

“Last 48h’, scrive la Buccino che propone ai suoi fedelissimi fan una serie di istantanee decisamente troppo bollenti. Il corpo della showgirl è in bella mostra così come le illegali forme che hanno lasciato senza parole gli ammiratori della stratosferica Buccino. In primissimo piano uno scatto nella quale

Cristina indossa un top bianco che, attraverso un dettaglio, ha letteralmente mandato al manicomio i followers. Le trasparenze non lasciano spazio alla fantasia dei fan della Buccino, con il dècolletè esplosivo libero dall’intimo.

Una scelta assolutamente piccante che ha scatenato i sostenitori della Buccino in un elogio totale nei suoi confronti. Una bellezza quasi imparagonabile, con un follower che ha simpaticamente incitato alla clonazione della showgirl calabrese.

Un successo in lungo e in largo che non si fatica a comprendere. Perchè una bellezza tanto straripante, che non sfocia mai nella volgarità, è ormai cosa assai rara da trovare nel mondo dello spettacolo.