Wanda Nara incantevole: il lato A sta per esplodere

La sensualissima showgirl argentina brilla più che mai su Instagram: l’ultima foto di Wanda Nara mette in risalto lo stratosferico dècolletè

Sono ormai anni che il nome di Wanda Nara risuona fortissimo nel mondo dello spettacolo. La fama della splendida showgirl argentina è nota a tutti e sembra assai lontana dal fermarsi: perchè l’incantevole Wanda sa bene come attirare a sè l’attenzione di milioni di persone.

Salita alla ribalta per il matrimonio ed il successivo divorzio dall’ex attaccante Maxi Lopez, la Nara ha fatto parlare molto di sè per la scelta sentimentale successiva. L’ex marito è finito nel dimenticatoio in favore di un nuovo compagno molto più giovane di lei e soprattutto (ex) amico intimo di Lopez: Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray l’ha conquistata e portata sull’altare: circa un anno e mezzo fa, però, il rapporto è stato compromesso in maniera quasi definitiva.

Mauro ha infatti tradito Wanda con la modella e attrice China Suarez: una batosta difficilissima da superare per l’argentina. La coppia è in questo momento assai unita e innamorata e pare anche più felice e serena che mai. Ad ogni modo il successo di Wanda Nara è stato planetario, visto che ha trovato spalancate le porte del mondo dello spettacolo tanto in Argentina quanto in Italia.

Nel nostro Paese è stata ospite e opinionista di diversi programmi di spicco come ‘Tiki-Taka’ e ‘Il Grande Fratello Vip‘. Ha recentemente condotto l’ultimissima edizione di ‘Masterchef Argentina‘ ed è attualmente una delle concorrenti più amate della trasmissione Rai ‘Ballando con le stelle‘.

Instagram in fiamme: la scollatura di Wanda è da infarto

Wanda Nara ha avuto uno strepitoso successo pure sul web ed in particolar modo in campo social, dove ha costruito negli anni una fan base solidissima e assai numerosa. Su Instagram i suoi followers sono addirittura 16,8 milioni ed il motivo è presto detto. I contenuti postati dalla 36enne argentina sono sempre a dir poco bollenti, come nell’ultimissima occasione.

Nelle scorse ore in occasione del lancio del suo primo singolo come cantante intitolato ‘Bad Bitch‘, Wanda ha voluto pubblicare una serie di scatti decisamente bollenti. Al centro dell’attenzione il suo look da urlo scelto per il video musicale: tra le diverse foto, una in particolare ha lasciato con la mascella slogata i suoi seguaci.

In camerino, davanti allo specchio per trucco e parrucco, Wanda ha mostrato un lato A assolutamente irripetibile. Una scollatura profondissima quella della moglie di Icardi che in uno striminzito e apertissimo abito nero, ha di certo migliorato la giornata degli ammiratori della Nara. In poche ore il post è stato preso d’assalto con migliaia di likes e commenti più che coloriti nei confronti di Wanda.