Wanda Nara, la scollatura ‘natalizia’ è super – FOTO

Look quanto mai provocante di Wanda Nara nell’ultima puntata di Tiki Taka prima delle feste di Natale: curve da urlo per lady Icardi

Il 2019 calcistico per la Serie A è andato in archivio con le gare della 17esima giornata e con la Supercoppa italiana, andata alla Lazio che ha battuto la Juventus. Bianconeri invece appaiati in classifica all’Inter e pronti a ricominciare il duello tra due settimane, dopo la pausa. Per i giocatori, almeno per qualche giorno, è tempo di vacanze e di ricaricare le batterie, prima di pensare al 2020 che verrà.

Wanda Nara, look travolgente a Tiki Taka

Si ferma per le festività anche ‘Tiki Taka’, una delle trasmissioni calcistiche più in voga. Ultima puntata dell’anno solare andata in onda domenica sera, Pierluigi Pardo e i suoi ospiti si ritroveranno, come i calciatori, dopo la Befana. Saranno giorni di vacanza e di relax dunque anche per Wanda Nara, che potrà dedicarsi per un po’ soltanto al suo Mauro Icardi e ai loro figli. La showgirl argentina, tuttavia, ci ha tenuto a ‘salutare’ degnamente i suoi tanti fan e a lasciare loro un ricordo piuttosto gradito. Nello studio di Cologno Monzese, infatti, è andata in scena con un vestito rosso molto natalizio. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori, però, non soltanto le vistose pailettes, ma anche una scollatura che generosa è dire poco. Curve pericolose e ben in vista, Wanda come al solito non si fa problemi a esibire look provocanti. Ve la siete persa? Niente paura, potete recuperare gustandovela sul suo profilo Instagram, con scatti che documentano la serata.

