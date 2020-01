Calciomercato Inter, la chiave per il futuro arriva già a gennaio: l’intreccio

L’Inter pensa al presente con operazioni che potrebbero riguardare anche il futuro. Tra chi saluterà a gennaio e chi arriverà a giugno

Antonio Conte vuole subito rinforzi importanti per competere fino alla fine con la Juventus. Nella prima parte di stagione la squadra nerazzurra è stata protagonista riuscendo a dare filo da torcere ai bianconeri, guidati da Maurizio Sarri. Nelle scorse settimane lo stesso allenatore salentino, però, ha fatto capire che si aspetterà innesti di valore in vista della sessione invernale di mercato. L’Inter cercherà di essere tra le protagonista rinforzando soprattutto il centrocampo e l’attacco.

Calciomercato Inter, Castrovilli per il futuro: chiave Politano

Tra i calciatori nerazzurri scontenti troviamo Matteo Politano, autore di un deludente inizio di stagione per diversi motivi. Le sue caratteristiche non si sposano al meglio con la filosofia di calcio di Antonio Conte ed, inoltre, un leggero infortunio ha bloccato il suo inserimento. Lo stesso allenatore nerazzurro gli ha preferito anche il giovanissimo attaccante Sebastiano Esposito in tandem con Lukaku contro il Genoa. Il profilo dell’ex Sassuolo è stato accostato prima al Napoli in un possibile scambio con Llorente, poi alla Fiorentina, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.

Lo stesso talentuoso giocatore dell’Inter potrebbe rappresentare la chiave per arrivare, anticipando le altre big, alla sorpresa viola, Gaetano Castrovilli, eletto dai tifosi il calciatore della Fiorentina del 2019. Conte è un grande estimatore del barese, voglioso di compiere il grande salto della sua carriera. A gennaio potrebbe esserci così la cessione di Politano al club viola, per poi avere la corsia preferenziale dell’ex Cremonese, che potrebbe anche essere tra i convocati del Ct Mancini in vista degli Europei in programma a giugno. Strategie di mercato molto dettagliate per diventare nuovamente protagonista in Italia e in Europa.

S.I.