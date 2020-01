Addio DAZN e Diletta Leotta | UFFICIALE la nuova avventura

La notizia che lascia tutti senza parole, soprattutto i fan di Diletta Leotta che ora dovrà fare a meno di lui. Ecco di cosa stiamo parlando.

Diletta Leotta, Camoranesi dice ‘addio’

Mauro German Camoranesi, ex campione del mondo e da tempo opinionista di Dazn, dice addio all’emittente televisiva. Il motivo è tutt’altro che scontato e nonostante il gran feeling tra lui e la showgirl, c’è la rottura a causa di una novità lavorativa. Infatti l’ex calciatore della Juventus è stato scelto per la panchina del Tabor Sezana. Si tratta di un contratto a lungo termine, siccome scadrà nel giugno del 2021, ed a meno di nuove sorprese quindi, sarà addio definitivo a Diletta. Un cambio radicale, nonostante abbia già avuto modo di allenare in Messico e in Argentina, sedendo sulle panchina del Tapachula e del Tigre.

Diletta dice addio a Camoranesi

Un feeling speciale fra i due ed ormai una presenza fissa affianco alla possente giornalista italiana. Camoranesi era diventato un cardine di DAZN oltre che dei telespettatori italiani che hanno sempre visto in questa coppia un connubio di esperienza e bellezza, tutta al servizio degli sportivi per raccontare le gesta della nostra Serie A. Alla notizia quindi dell’addio del Campione del Mondo più di qualcuno ha storto il naso, tra cui anche Diletta. Il rapporto splendido formatosi tra i due vede ora Camoranesi trasferirsi in Slovenia. Per lui la ricerca di nuovi stimoli per affermarsi anche nel ruolo di tecnico, dove non ha avuto grande fortuna nelle due esperienza sopra citate. Ora una nuova occasione in un campionato in via di sviluppo e che può regalargli grandi soddisfazioni, così da poter emergere, e magari in un futuro tornare in Italia. Non più da commentatore sportivo, bensì da allenatore.

