Diletta Leotta | Vestito corto con spacco vertiginoso e ‘messaggio’ d’amore – FOTO

Diletta incanta ancora i suoi fan. La bella giornalista sportiva si fa immortalare con un nuovo personaggio, andiamo a scoprire di chi si tratta. La showwgirl è una delle star del momento grazie ad una bellezza ammaliante che l’ha consacrata come regina dei social. In particolar modo Instagram, dove è sempre attiva e dove i suoi followers la seguono incessantemente in attesa di un nuovo scatto.

Diletta Leotta, una bellezza ammaliante

La giornalista di Dazn è infatti sempre protagonista, siccome riesce ad immortalare ogni momento della sua vita con lo smartphone, rendendo partecipe i fan che vogliono sapere tutto di lei. E proprio l’ultima foto pubblicata li rende ancora più curiosi, vista la presenza di un personaggio visto poche volte in precedenza. Insomma, c’è tanta curiosità su di lei, che è stata anche tra le papabili per calcare il palco di Sanremo, stavolta non come ospite, bensì come co-conduttrice di Amadeus. Vedremo se quindi potremo vederla nuovamente all’Ariston dopo l’esordio del 2017.

Diletta Leotta e quella foto particolare

Un anno ricco di emozioni per Diletta che con Dazn ha guidato la squadra dei giornalisti in giro per i campi di Serie A, ed ora ferma col mercato in corso ed il campionato pronto a riprendere. Inoltre, si è resa protagonista anche di una grande vacanza alle Maldive, dove ha regalato ai suoi fan grandi scatti, degni della regina dei social. Solo una delle tante occasioni in cui ha ammaliato i fan grazie alla sua bellezza e alla sua capacità di immortalare al meglio ogni momento della propria vita. Ed ecco quindi la foto di cui vi abbiamo parlato, con la presenza insieme a lei di una persona poco nota, parliamo del fratellastro, Mirko, che incuriosisce anch’egli in una splendida foto. Il messaggio d’amore è proprio rivolto a quest’ultimo con i due che sono da sempre molto legati.

G.S.