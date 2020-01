Wanda Nara sotto la doccia | “Preparandomi per il GFVIP” – FOTO

Nuovo scatto bollente per la showgirl argentina, Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, che si prepara come opinionista per Grande Fratello Vip

Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, sorprende ancora tutit. Un nuovo scatto bollente per la showgirl argentina, impegnata a partire da questa sera come opinionista per il Grande Fratello Vip. Tutto pronto così per la nuova edizione che riguarda la casa più amata dagli italiani, che partirà dall’otto gennaio 2020.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, storia Instagram: svelato retroscena bollente – VIDEO

Wanda Nara, la sua nuova avventura

La stessa donna, che si divide tra il suo lavoro di modella e quella di agente dell’attaccante del PSG, ha svelato ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” la sua nuova avventura: “Mi hanno scelta perché sanno che sono una donna sincera, per me è impossibile indossare una maschera. Voglio apparire per quello che sono. Del Gf la cosa che mi piace di più è che è tutto improvvisato perché non sai mai cosa può accadere nella casa. Quando tanti personaggi famosi di diverse età si ritrovano insieme a dover convivere può accadere di tutto. Sono certa che vi sorprenderemo”.

Poi la showgirl argentina ha svelato: “Abbiamo parlato solo per il ruolo di opinionista. Non ho fatto la concorrente quando avevo vent’anni, figurati se avrei accettato di farlo ora. Poi con la mia vita attuale divisa tra l’Italia e la Francia sarebbe stato impossibile…”.

LEGGI ANCHE >>> Elodie sulle orme dell’amica Diletta Leotta: il Natale è bollente! – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Diletta Leotta | Vestito corto con spacco vertiginoso e ‘messaggio’ d’amore – FOTO



Diletta Leotta si scalda: il dettaglio sfuggito – FOTO