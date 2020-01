Dazn, dalla Serie A alla Liga e non solo: tutti gli appuntamenti del weekend

Week-end ricco di eventi sportivi su Dazn con la Serie A, la Liga e gli Austrial Open: ecco tutti gli appuntamenti per il fine settimana del 25 e 26 gennaio

Il 25 ed il 26 gennaio sarà un fine settimana ricco di eventi per gli appassionati sportivi di Dazn. In Serie A continua il testa a testa tra Inter e Juventus per la lotta al primo posto, con la Lazio nuova pretendente outsider. Sabato sera in esclusiva DAZN ci sarà l’anticipo serale tra Torino ed Atalanta, con entrambe le squadre pronte a riscattare le sconfitte rispettivamente con Sassuolo e Spal. Sempre sulla piattaforma streaming andrà in onda il lunch match tra Inter e Cagliari a San Siro. Rivincita degli ottavi di finale di Coppa Italia che hanno visto i nerazzurri trionfare contro i sardi per 4-1. A chiudere il programma del campionato italiano su Dazn ci sarà Sampdoria–Sassuolo, in diretta dallo stadio Marassi di Genova domenica alle 15.

Dazn, non solo Serie A: la Liga ed Australian Open nel fine settimana

Tante le partite in programma su DAZN nel prossimo fine settimana. Oltre ai match di Serie A, andrà in onda anche il campionato cadetto a partire da venerdì sera con Empoli-Chievo. A seguire ci sarà la partita della capolista Benevento ospitata dal Cittadella sabato alle 15. Chiude il posticipo di domenica sera tra Ascoli e Frosinone. Oltre ai match italiani verrà trasmesso anche il calcio estero. In Liga si affronteranno Valencia–Barcellona sabato alle 16 ed il posticipo di domenica alle 21 tra Valladolid e Real Madrid. Inoltre per gli appassionati di tutti gli sport verranno trasmesse le partite del torneo tennistico Australian Open, lo sci, il basket e molto altro ancora.

