Calciomercato Milan, assalto a sorpresa | Le cifre dell’addio

Alcuni giocatori in uscita dal Milan avrebbero suscitato l’interesse di club inglesi: nelle ultime ore anche l’Arsenal sarebbe sulle tracce di un rossonero

Negli ultimi giorni di calciomercato invernale che si avvicina alla chiusura, comincia ad infuocarsi il calciomercato in uscita del Milan. Dopo il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, la società milanista pensa anche alle cessioni. Oltre a Suso e Piatek, un altro giocatore sarebbe pronto a lasciare Milano. Su di lui nelle ultime ultime ore sarebbe pronto l’assalto di un top club di Premier League.

In Premier League sembrerebbero fare gola i giocatori che ultimamente stanno trovando poco spazio nel Milan. Il primo a suscitare l’interesse dei top club inglesi è Piatek, ormai sprofondato nelle gerarchie dell’attacco rossonero. Tottenham e Manchester United, in seguito agli infortuni di Harry Kane e Rashford, avrebbero iniziato a pensare a sostituire i loro bomber con l’attaccante polacco che al Milan non avrebbe rispettato le attese. Nelle ultime ore anche l’Arsenal sarebbe sulle tracce di un calciatore rossonero. Secondo quanto riportato da ‘‘Caughtoffside”, i gunners avrebbero messo gli occhi su Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco dopo l’arrivo di Ibrahimovic e la grande intesa tra lo svedese e Leao, sta trovando meno spazio in rossonero. Il calciatore ex Bayer Leverkusen al momento sarebbe valutato circa 25 milioni, con contratto in scadenza nel 2021. La squadra del nord di Londra sarebbe pronta a prelevare il giocatore dal Milan già a gennaio, con i rossoneri che non vorrebbero prestiti ma solo cessioni. La destinazione sembrerebbe gradita e proprio sulla volontà del giocatore punterebbe la squadra di Mikel Arteta. Capitolo cessioni che per il Milan potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore.

