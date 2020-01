Calciomercato Inter, addio Vecino | C’è il nome del sostituto

L’Inter non si ferma e punta ancora a rinforzare il centrocampo. I nerazzurri sono pronti a strappare un giocatore di Serie A in caso di addio di Vecino

Sono giorni caldissimi per l’Inter, che cerca di chiudere il mercato senza lasciare nulla di intentato. Sono diverse le situazioni ancora in bilico che entro venerdì dovranno trovare una soluzione, sia in entrata che in uscita. Oltre all’attacco, dove si cerca ancora un vice-Lukaku, il club nerazzurro si sta muovendo tanto anche a centrocampo. Nonostante l’arrivo di Eriksen, a breve dovrebbero esserci ulteriori novità in questo reparto. Tutto parte da Matìas Vecino, ormai i suoi rapporti con Antonio Conte si sono incrinati el’addio è molto vicino. Fin qui, l’uruguaiano ha totalizzato 17 presenze tra Serie A e Champions League realizzando anche 2 reti.

Vecino e le richieste dalla Premier League

Matìas Vecino è un calciatore comunque interessante e richiesto. L’uruguaiano, come riporta TuttoSport, ha attirato le attenzioni di diverse squadre della Premier League e ci sono buone possibilità che il suo futuro sia in Inghilterra. Come riporta TuttoSport, Carlo Ancelotti e il suo Everton sono in pressing da diversi giorni ma in queste ore si è fatto avanti anche il West Ham. In caso di cessione, c’è già il nome del suo sostituto: Juraj Kucka.

Kucka in caso di partenza dell’uruguaiano

Il calciatore sloveno, classe 1987, può partire da Parma visto che i crociati hanno già rinforzato il centrocampo con l’arrivo di Kurtic. È sicuramente il nome favorito per inserirsi in un reparto già importante senza troppa necessità di giocare. Kucka sarebbe in grado di accettare la panchina e dare il massimo quando viene chiamato in causa. Ha già giocato nel Milan e sa già quali sono i comportamenti da assumere nei grandi club. Non dovrebbero esserci intoppi, dunque, per una trattativa che può concretizzarsi senza problemi nei prossimi giorni.

M.P.