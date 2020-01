Calciomercato Serie A, occasione dalla Bundes | C’è l’annuncio!

Ultime ore frenetiche per i top club italiani, pronti a mettere a segno colpi importanti anche per il futuro: il possibile affare

La Serie A sta tornando ad essere più competitiva che mai. Tanti i colpi arrivati dalla Premier in questa sessione invernale di calciomercato. L’ultimo in ordine di tempo quello di Christian Eriksen passato dal Tottenham all’Inter. Il campionato italiano continua ad essere molto seguito dopo una flessione che si è verificata negli ultimi dieci anni: ora potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per l’attaccante argentino che è scontento in Germania.

Calciomercato, Alario richiesto in Serie A

Lucas Alario potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen. Finora l’ex River Plate ha collezionato soltanto 1013 minuti con sette gol e due assist complessivamente. Le ultime due reti sono arrivate in appena 23 minuti giocati. Come ha svelato il suo agente Pedro Aldave vorrebbe andare via: “Non è contento perché vuole giocare di più. I club italiani, spagnoli e inglesi mi hanno contattato, ma il Bayer mi ha chiaramente detto che non volevano cederlo proprio ora. Lucas lascerà il club entro l’estate”.

In Bundesliga il suo ruolo non è primario con il giocatore che parte dalla panchina per poi subentrare a gara in corso. Ora i prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda il suo futuro: Alario vorrebbe essere più al centro del progetto del club tedesco per segnare ancora più gol.

