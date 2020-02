Diletta Leotta, annuncio a sorpresa | “Ecco come vi stupirò”

Diletta Leotta, una delle madrine di Sanremo 2020, chiarisce il messaggio del suo monologo e dichiara che ciò che farà sorprenderà tutti

Questa sera andrà in scena l’atto conclusivo del festival della musica italiana. Una delle madrine di Sanremo al fianco del conduttore Amadeus, è Diletta Leotta, che ha voluto chiarire il messaggio del monologo recitato da lei nella prima serata sul palco dell’Ariston. Inoltre, la bellissima conduttrice sportiva ha dichiarato che nella finale di questa sera stupirà tutti.

Diletta Leotta, sulla serata finale a Sanremo: ”Vi stupirò tutti”

Diletta Leotta è una delle madrine che ha affiancato Amadeus sul palco del festival di Sanremo 2020. La bellissima conduttrice di DAZN ha rilasciato una breve intervista al ‘Messaggero‘, in cui ha voluto chiarire il messaggio del monologo portato da lei sul palco dell’Ariston nel corso della prima sera: ”Il concetto che ho cercato di esprimere nel mio monologo e che non è stato capito a pieno, è che la bellezza svanisce ed i valori sono altri”, precisa la giovane conduttrice. Inoltre, le dichiarazioni finali incuriosiscono. Alla domanda: ”Ballerai e canterai la prossima volta?”, Diletta Leotta risponde: ”Si, perché l’idea è quella di mettersi in gioco. A chi non è piaciuto il monologo voglio dire che non avete ancora visto come ballo e canto. Rimpiangerete il monologo”. Dichiarazioni che accendono la curiosità dei telespettatori, che questa sera saranno attenti alla performance della bella conduttrice al fianco di Amadeus per la finale del festival della canzone italiana.

M.D.