Calciomercato e Euro2020, destino scritto | Inter, che affare!

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a un grande colpo: nel mirino un giocatore nell’orbita della Nazionale italiana

Inter ancora in corsa su tre fronti nella parte decisiva della stagione. I nerazzurri di Conte sono pronti a giocarsi la volata scudetto con Juventus e Lazio, l’Europa League e la Coppa Italia, dove però servirà un’impresa a Napoli. La squadra milanese può contare su un ottimo mercato di gennaio, dove gli innesti di Young, Moses ed Eriksen hanno sicuramente dato molte alternative. Ma la dirigenza, per il futuro, è consapevole di dover lavorare ancora e mettere a segno altri colpi, per rafforzare ulteriormente la squadra.

Calciomercato Inter, Meret per il dopo Handanovic

Problematiche sono emerse in porta, dove con l’infortunio di Handanovic non ha fornito grandi garanzie Daniele Padelli. Il portiere sloveno e capitano nerazzurro va per i 35 anni, sembra necessario iniziare a pensare al ricambio generazionale. L’idea di Marotta potrebbe riguardare Alex Meret.

Il portiere del Napoli non sta vivendo un momento particolarmente felice. Anche lui vittima della stagione travagliata e piena di paradossi degli azzurri, dopo qualche settimana di alternanza tra i pali con Ospina è finito nuovamente in panchina. Gattuso gli sta preferendo il colombiano, maggiormente abile con i piedi per gestire il giro palla dal basso. Una decisione che Meret potrebbe pagare in prima persona con l’esclusione, da parte del Ct della Nazionale Roberto Mancini, dal gruppo che prenderà parte agli Europei 2020. Meret si sta giocando il posto da terzo portiere, dietro Donnarumma e Sirigu, con Gollini, che in questo momento appare in netto vantaggio. Dovessero proseguire così le cose, potrebbe unirsi ai tanti giocatori destinati a lasciare Napoli al termine della stagione. E l’Inter sarebbe pronta ad approfittarne, blindando la sua porta per il futuro con un estremo difensore di sicuro avvenire.

