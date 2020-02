Calciomercato Roma, fischi a Pellegrini | Inter e Juventus, ora si può

Dopo i fischi ricevuti si torna a parlare del possibile addio del centrocampista della Roma: tanti i club interessati non solo in Italia

Torna alla vittoria la Roma di Fonseca, ma lo fa vincendo 1-0 a fatica nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent. Partita che dopo il gol del vantaggio firmato da Carles Perez, ha visto un clamoroso calo d’intensità di tutta la squadra, rischiando più volte di subire il pareggio. Uno dei tanti giocatori sottotono è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che nelle ultime settimane sta vedendo il suo rendimento calare di molto. Torna così l’ipotesi di addio a fine anno, Inter e soprattutto Juventus alla finestra, ma non solo.

Calciomercato Roma, Pellegrini fischiato: Inter e Juventus alla finestra

La vittoria è arrivata, ma la prestazione no. La Roma di Fonseca vince ma non guarisce, 1-0 sofferto in casa in casa contro il Gent e prestazione sottotono di molti protagonisti. Lorenzo Pellegrini è uno dei giocatori che nelle ultime gare non riesce ad esprimere al massimo le proprie qualità. Ieri sera nella gara d’andata dei sedicesimi di Europa League, al momento della sostituzione il calciatore ha ricevuto alcuni fischi dai propri tifosi. Uno scenario che fa tornare il pensiero di una eventuale partenza in estate del calciatore giallorosso. Il centrocampista romano al momento sembrerebbe valutato intorno ai 40 milioni, ma all’interno del suo contratto che scadrà nel 2022, è presente una clausola rescissoria da 30 milioni. Su di lui c’è da tempo l’interesse dell’Inter e ancora di più della Juventus, con Marotta e Paratici che vorrebbero tentare il grande colpo ad un prezzo moderato. Ma anche club di Premier League e non solo, osservano il centrocampista romano. La priorità del giocatore sarebbe sempre quella di restare a vestire la tanto amata maglia giallorossa, ma da qui a giugno la situazione potrebbe cambiare in maniera drastica, rischiando di portare via alla Roma l’ultimo romano rimasto.

