Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per il bomber della Premier

Inter e Juventus già al lavoro per assicurarsi nuovi colpi per il mercato estivo, altro duello in vista tra i club per l’attaccante della Premier League

Il derby d’Italia non finisce mai. Juventus ed Inter oltre a darsi battaglia in campo per la conquista dello scudetto, si sfidano anche a colpi di mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione, gli occhi del CFO juventino Paratici si sarebbero posati su un attaccante della Premier League. Ma ad inserirsi nella corsa all’attaccante sarebbe proprio Marotta, che vorrebbe portare il giocatore a Milano.

La Juventus sembrerebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. La possibile partenza di Gonzalo Higuain porta i bianconeri a guardarsi intorno per trovare un nuovo bomber. Il CFO juventino Fabio Paratici, nelle ultime settimane avrebbe messo gli occhi sul centravanti del Manchester City, Gabriel Jesus. Ad inserirsi nella corsa al brasiliano però, sembrerebbe esserci l’Inter. Beppe Marotta infatti, sarebbe alla ricerca di un attaccante per sopperire alla possibile partenza di Lautaro Martinez a fine stagione. Il prezzo del giocatore si aggirerebbe intorno ai 70 milioni e vista la situazione attuale del club di Guardiola, con l’esclusione dalla Champions per i prossimi due anni, il brasiliano potrebbe convincersi a partire in estate. Si prospetta quindi un nuovo derby d’italia in chiave mercato senza esclusioni di colpi.

