Calciomercato Serie A, futuro Sergio Ramos: ecco l’annuncio

Calciomercato Serie A, sogno Sergio Ramos: le ultime sul difensore del Real Madrid

In bilico, in Spagna, il futuro di Sergio Ramos al Real Madrid. Il capitano dei ‘Blancos’ è in scadenza di contratto nel 2021 e negli ultimi giorni sono emersi rumours sulla sua situazione contrattuale. Non ci sarebbero stati ancora incontri, tra le parti, per parlare del suo rinnovo. Ipotesi che avrebbe aperto a un possibile, clamoroso, addio del difensore a Valdedebas a fine stagione, con diverse squadre europee e italiane ovviamente interessate a lui, profilo di grande classe ed esperienza. Ci starebbero pensando anche Juventus e Inter, con il Milan più defilato.

Calciomercato, futuro Sergio Ramos: l’annuncio dalla Spagna

Quanto ipotizzato negli ultimi giorni, richiama a possibili divergenze tra Ramos e il Real sulla durata del rinnovo contrattuale. Scenario, però, che sarebbe stato smentito dai media spagnoli vicini ai ‘Blancos’, in particolare da ‘El Chiringuito Tv’, per voce del collega Juenfe Sanz.

Quest’ultimo ha infatti dichiarato in trasmissione che non ci sarebbero problemi per il rinnovo tra il difensore e il club madrileno. “C’è un ottimo rapporto tra Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez – ha spiegato – Al momento, non c’è stata né una richiesta da parte del Real per un anno, né una di prolungamento biennale da parte del giocatore. Non ci sono stati incontri o contatti. Ma quando arriverà il momento, tutti sono convinti che la questione si risolverà in un minuto”. Dichiarazioni abbastanza nette, che sembrerebbero chiudere con decisioni a un addio del centrale andaluso. Il calciomercato, però, può riservare sempre delle sorprese. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

