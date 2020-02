Calciomercato Juventus, top player a sorpresa | 80 milioni

La Juventus è sempre molto attenta ai potenziali top player in vista della prossima stagione: servono 80 milioni per strapparlo al top club d’Europa

La Juventus non intende farsi trovare impreparata. Il club bianconero starebbe sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, qualora l’allenatore toscano dovesse essere confermato anche per la prossima stagione. Una programmazione senza eguali per il presidente Agnelli, pronto ad investire tanti milioni per i potenziali top player in circolazione.

Calciomercato Juventus, Gnabry il sogno per l’attacco

Serge Gnabry è stato protagonista ieri con la maglia del Bayern Monaco con una doppietta nella vittoria in casa del Chelsea. Due reti del giocatore tedesco che ha regalato l’ipoteca sul passaggio del turno dei bavaresi. Finora la sua stagione è stato importante con 17 gol e ben dieci assist vincenti in 2106 minuti complessivi.

Gnabry può occupare tutte le posizioni dell’attacco, ma predilige partire come ala destra. La Juventus avrebbe messo gli occhi proprio sul classe 1995, tornato alla ribalta in patria dopo le stagioni non troppo esaltanti con l’Arsenal. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno agli 80 milioni di euro, una cifra alquanta alta ma indispensabile per strappare il giocatore del Bayern Monaco. Il suo profilo sarebbe stato accostato già in passato ai bianconeri data la partenza imminente di Douglas Costa, poi rimasto a Torino per continuare la sua avventura.

La Juventus intende fare sul serio e proverà a preparare l’assalto decisivo soprattutto in casa di addio del brasiliano in estate.

