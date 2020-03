Juventus-Inter, gare a porte chiuse | La posizione di Paratici

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato pochi minuti prima della sfida contro l’Inter: le sue riflessioni sulle gare a porte chiuse

Finalmente si torna in campo. Tra pochi minuti Juventus e Inter si daranno battaglia per novanta minuti con la sfida all’Allianz Stadium a porte chiuse. Nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Fabio Paratici che ha svelato le novità di formazione: “Il mister credo abbia ruotato tutti i giocatori della rosa, che è importante. Abbiamo disputato grandi partite quest’anno e credo con diverse soluzioni. Non vedo nulla di strano”.

Poi ha aggiunto la situazione che si è venuta a creare con l’emergenza coronavirus che ha costretto di giocare a porte chiuse: “Di strano c’è un po’ tutto. Un clima surreale, un po’ triste giocare a calcio in queste condizioni. Ci dispiace molto per i tifosi e anche per i calciatori, anche delle altre squadre che hanno giocato oggi. La domenica è il giorno che aspettano tutti i calciatori per godere, anche, della partita”.

Juventus-Inter, le novità di Paratici

Lo stesso Chief Football Officer della Juventus ha parlato della difficoltà di queste ultime ore molto frenetiche: “Credo che sia difficile allenarsi a questo tipo di evento. Ci siamo allenati qua allo stadio ieri: è totalmente differente poi giocare la domenica una partita così importante a porte chiuse”.

Infine sulla possibile sospensione della Serie A ha concluso: “La posizione che terremo, come sempre, sarà quella di rispettare quanto le autorità competenti ci indicheranno di fare. È chiaro che tutti noi vorremmo giocare in condizioni diverse, ma nello stesso tempo anche i calciatori capiscono che la situazione è quella che è e dobbiamo fare di tutto per farla passare attuando i comportamenti corretti”.

