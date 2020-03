Calciomercato Juventus, Paratici beffato | C’è l’accordo

Sono settimane importanti per decidere il futuro del brasiliano, inseguito più volte dalla Juventus. Un club è pronto a battere la concorrenza

È ancora incerto il futuro di Willian, esterno destro del Chelsea con scadenza di contratto a giugno di quest’anno. Il brasiliano ha detto in passato che sarebbe contento di restare a Londra ma, stando alle ultime voci, le parti sembrerebbero pronte a dirsi addio dopo 7 lunghi anni. È sempre più difficile che arrivi un rinnovo visto che mancano ormai tre mesi all’arrivo dell’estate e non sembrerebbe esserci un accordo. Il calciatore classe 1988 potrebbe essere un affare importante a parametro zero, infatti ci sarebbero già diverse squadre interessate che arrivano da tutta Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte corteggiato | Scenario clamoroso

Juventus, sfuma l’interesse per Willian? Il PSG è in vantaggio

La Juventus è stata più volte accostata in passato a Willian, visto che conosce già lo stile di gioco che richiede il tecnico Maurizio Sarri e potrebbe essere un elemento importante nel 4-3-3. La concorrenza sul brasiliano però sembrerebbe agguerrita. Anche club come Arsenal, Barcellona e Manchester United ci hanno fatto un pensierino, ma dalla Francia dicono che dovrebbe esserci già la nuova destinazione per il calciatore del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, match di Champions a porte chiuse: c’è l’annuncio!

Come riporta Le10Sport, infatti, il Paris Saint Germain sembrerebbe in vantaggio su tutti e avrebbe già un accordo per l’ingaggio di Willian a parametro zero. Le sue qualità tecniche sembrerebbero adatte al gioco dei francesi, il brasiliano inoltre troverebbe molti connazionali che già conosce e sarebbe facile integrarsi in questo nuovo gruppo.

Alla base di questo interesse del PSG, ci sarebbero i diversi movimenti in uscita previsti in estate per calciatori come Cavani, Choupo – Moting e Draxler.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, scontro totale fra Boban e Gazidis | Finisce in tribunale

Juventus-Inter 2-0, bianconeri nuovamente primi: male i nerazzurri