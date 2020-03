Calcio, annuncio dall’Inghilterra | A porte aperte l’amichevole con l’Italia

Nonostante il momento di piena emergenza dovuta al Coronavirus, arriva la conferma: la partita si giocherà ed a porte aperte

La nostra penisola italiana sta vivendo un momento di emergenza dovuta all’espansione del Coronavirus. Tutto il mondo dello sport in Italia si sta piano piano fermando ed anche il mondo del calcio ha visto la momentanea sospensione dei campionati. Dall’Inghilterra però, arriva una notizia che va totalmente controcorrente. La partita tra Italia ed Inghilterra si disputerà ed inoltre sarà anche aperta ai tifosi. Una decisione che lascia perplessi.

Calcio, decisione presa: l’amichevole Inghilterra-Italia si giocherà

In un momento di piena emergenza, anche il calcio si ferma in Italia, ma non all’estero. Arriva tramite il profilo Twitter ufficiale della nazionale inglese, la comunicazione che l’amichevole tra Inghilterra ed Italia, in programma il 27 marzo a Wembley si giocherà. Il post pubblicato sul social recita: ”Allo stato attuale, e in linea con l’attuale consiglio del governo, nulla è cambiato per quanto riguarda lo stato delle nostre partite contro l’Italia e la Danimarca alla fine di questo mese. Informeremo di sicuro i tifosi in caso di aggiornamenti”. Nonostante anche l’Inghilterra abbia dei casi di positività al Covid-19, come la sottosegretaria per la salute, Nadine Dorries, il calcio non viene ancora coinvolto nell’emergenza. Inoltre, la partita al momento dovrebbe essere disputata a porte aperte.

La nazionale di Roberto Mancini quindi affronterà regolarmente quella di Southgate. Una decisione sicuramente in contrasto alle attuali norme italiane, ma da qui alla fine del mese si spera che la situazione possa cambiare.

