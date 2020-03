Milan, stangata per Leao: super risarcimento allo Sporting!

L’attaccante del Milan Rafael Leao condannato in via ufficiale dal TAS: il giocatore dovrà risarcire lo Sporting CP di 16,5 milioni di euro

Conferme dopo le indiscrezioni di stamani sulla condanna di Leao da parte del Tas. Lo Sporting CP conferma tutto con un comunicato ufficiale sui propri canali e rende noto che l’attaccante del Milan dovrà pagare 16,5 milioni di euro. Una vera e propria stangata per il giovane portoghese. La motivazione è relativa, come si apprende, all’interruzione irregolare del contratto che era in essere tra Leao e lo Sporting nel 2018. Il giocatore, nell’estate di quell’anno, lasciò il club lusitano per trasferirsi al Lille, da cui poi è stato acquistato la scorsa annata dal Milan. Leao, a sua volta, si vedrà riconosciuti dai Leoes 40mila euro per il risarcimento dei danni morali.

