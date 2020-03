Juventus, tifosi contro Paratici | Spunta #ParaticiOut

Giorni duri per tutti in questa emergenza a causa del coronavirus: Fabio Paratici è intervenuto su Juventus Tv, quante critiche per lui!

Momenti duri e davvero incredibili quelli che stanno attraversando gli italiani e tutti gli altri Paesi europei e non. Ai microfoni di Juventus Tv, direttamente da casa sua, è intervenuto Fabio Paratici che ha svelato: “Vengo da una provincia molto colpita come Piacenza, dobbiamo riuscire a seguire tutte le indicazioni date dai mezzi d’informazione, anche se non basta. Va fatto con molta attenzione”. Tanti aneddoti sul passato e della sua passata vita da osservatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Rischio beffa per Marotta

Juventus, Paratici out: critiche social

Ma quello che ha fatto più storcere il naso, durante la sua intervista al canale telematico del club bianconero, sono stati i numeri commenti con attacchi social da parte dei tanti tifosi della Juventus: “Paratici out!”. In tanto così hanno invocato un addio del Chief Football Officer bianconero che non è stato mai gradito al cento per cento dopo l’addio dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Messi si oppone | Salta il colpo in Serie A

La Juventus starebbe già al lavoro in vista della prossima stagione senza sosta nonostante l’emergenza coronavirus. Nel mirino di Paratici ci sarebbero già diversi top player per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, che dovrebbe essere riconfermato a questo punto. In caso di addio di Higuain e Douglas Costa, il club bianconero vorrebbe regalare così all’allenatore toscano un profilo di assoluto livello.

Nonostante il campionato fermo sono arrivate nuove polemiche nei confronti di Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte trema | Pagano la clausola!