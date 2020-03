Calciomercato Milan, parla l’ex: “A gennaio vicino al ritorno in A”

El Shaarawy a tutto tondo, dal dramma Coronavirus in Cina ai trascorsi con Roma e Milan: “I rossoneri restano la mia squadra”.

Ha vissuto da vicino il problema del Coronavirus da dove tutto è partito e anche per questo motivo a gennaio è stato vicino a tornare in Serie A. Ora segue il tutto da lontano, ma tifa per la sua Italia. Stephan El Shaarawy ha parlato di mercato e dell’emergenza Covid-19.

Calciomercato, El Shaarawy ammette: “Vicino alla A”

Intervistato a ‘Sky Sport’, il classe 1992 ha parlato del problema Coronavirus: “La situazione qui sta migliorando, le strade si stanno riempiendo di nuovo e questa è una vittoria importante per tutto il paese. C’è stato un grande senso di responsabilità: il popolo ha rispettato le regole con grande collaborazione”.

E proprio per questo motivo, a gennaio El Shaarawy è stato molto vicino a tornare in Serie A: “Con questa situazione ho cercato, insieme allo Shanghai Shenhua, di trovare una soluzione perché, arrivati a gennaio, avevano iniziato a posticipare campionati e coppe e non sapevamo quando si sarebbe ripreso. Non volevo restare fermo con l’Europeo alle porte e sono stato vicino a tornare in Serie A. Conquistare la nazionale era infatti la mia priorità”.

Calciomercato Milan, messaggio a Gazidis

L’italo-egiziano ha parlato anche delle esperienze passate: “A Roma ho lasciato tantissimo, ho costruito non solo un percorso calcistico ma molto di più. Mi sono sentito come a casa. Mi manca, ma come tutta l’Italia. Il Milan? Resta la mia squadra del cuore, quella per cui ho sempre tifato. Ero arrivato in un momento della mia carriera dove era giusto cambiare e provare una nuova esperienza”. E proprio Milan e Roma sono state le squadre a lui più accostate in vista di un possibile ritorno in Italia.

Ha poi concluso El Shaarawy: “Il Milan resta comunque la mia squadra. Ibrahimovic? Con Mbappe e Totti è il compagno di squadra più forte con cui abbia giocato”.

