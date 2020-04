Calciomercato Juventus, “colpaccio Verratti” | Che scambio!

Marco Verratti sarebbe finito nel mirino della Juventus. Idea di scambio davvero complicata, ma il club bianconero ci proverà fino alla fine

Ci sarà aria di rivoluzione in casa Juventus. Miralem Pjanic è sempre più verso l’addio al club bianconero visto che non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri. Sulle tracce del centrocampista bosniaco ci sarebbero numerosi top club d’Europa con il PSG sempre in pole per rinforzare il proprio centrocampo.

Calciomercato Juventus, Verratti possibile contropartita?

Come svelato da “7 Gold” la Juventus avrebbe messo nel mirino Marco Verratti, centrocampista pescarese, che potrebbe rientrare nella possibile trattativa di Miralem Pjanic. Il forte interessamento del PSG potrebbe essere favorevole allo stesso club bianconero, pronto a rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore toscano. Attualmente la società parigina ritiene incedibile l’ex Pescara, ma le dinamiche potrebbero cambiare in tempi brevi. L’addio del bosniaco sembra ormai una cosa già fatta con la possibilità di nuovi innesti da parte della stessa Juve.

Nelle ultime uscite stagioni Sarri gli ha preferito in cabina di regia l’uruguaiano Bentancur: così in quel ruolo l’ex Napoli e Chelsea vedrebbe bene anche Verratti in caso di mancato arrivo di Jorginho, pupillo dello stesso toscano fin dai tempi dell’avventura partenopea.

