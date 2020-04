Calciomercato Juventus, non solo Rakitic | Nuovi affari con il Barcellona

Ivan Rakitic sarebbe finito da tempo nel mirino della Juventus, ma non solo. Dalla Spagna rilanciano nuovi scambi con il Barcellona

La Juventus continua a lavorare senza sosta per quanto riguarda il fronte calciomercato. Il club bianconero potrebbe così rinforzare il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri con innesti di qualità. Nel mirino ci sarebbe sempre Ivan Rakitic, ormai fuori dal progetto del club blaugrana, ma il suo futuro è ancora molto incerto. Ma non è il solo giocatore della compagine catalana.

Calciomercato Juventus, da Semedo a Bernardeschi: gli intrecci

Come svelato da “Fcbarcelonanoticias” tra Juventus e Barcellona potrebbe esserci varie trattative di mercato per accontentare tutte le parti coinvolte. Al club bianconero potrebbero interessare i due terzini blaugrana, Nelson Semedo e Junior Firpo, che potrebbero salutare gli spagnoli in estate.

A sua volta il Barcellona sarebbe molto interessato a Federico Bernardeschi, che non ha trovato molto spazio con Sarri: già a gennaio la cessione sembrava imminente. In passato anche il centrale italiano, Daniele Rugani, sarebbe stato finito nel mirino del presidente Bartomeu.

La Juventus non si ferma e continua a lavorare sotto traccia in vista della prossima stagione con un solo obiettivo.

